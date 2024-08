L'Indonésie s'engage à renforcer la coopération avec les pays africains

Siti Nugraha Mauludiah, directrice générale de l'information et de la diplomatie publique du ministère, a déclaré que l'Indonésie s'engageait à renforcer la coopération au développement avec les pays africains en tant que partenaire égal et fiable. L'Indonésie s'est activement engagée dans la coopération Sud-Sud et triangulaire (KSST) au cours de la dernière décennie, mettant en œuvre environ 60 programmes impliquant 500 participants africains. Ces efforts couvrent divers secteurs, notamment l'agriculture, la santé, l'énergie, les infrastructures et le commerce. Siti Nugraha Mauludiah a souligné la reconnaissance croissante de l'Indonésie en tant que partenaire de développement de confiance et pays donateur nouvellement reconnu. Cet engagement se reflète dans la création du Fonds international de coopération au développement (LDKPI) ou Indonesia AID en 2019, qui a apporté une aide à 23 pays africains, en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire, la santé et l'énergie. Les contributions notables comprennent l'aide alimentaire aux régions touchées par la sécheresse au Kenya, en Éthiopie et à Madagascar, le soutien sanitaire au Mozambique et au Zimbabwe, et la formation à l'énergie solaire dans plusieurs pays africains. Le prochain IAF, sur le thème "L'esprit de Bandung pour l'agenda 2063 de l'Afrique", renforcera davantage les relations entre l'Indonésie et l'Afrique et favorisera une prospérité partagée.

VNA/CVN