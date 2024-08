La rupture d'un barrage au Soudan détruit 20 villages, selon l'ONU

Le 25 août, le barrage d'Arbaat au Soudan s'est rompu à la suite de fortes pluies, entraînant la destruction de 20 villages et la mort d'au moins 30 personnes, a rapporté le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies.

"Dimanche 25 août, le barrage d'Arbaat, situé à environ 38 kilomètres au nord-ouest de la ville de Port-Soudan, dans l'État soudanais de la mer Rouge, a subi d'importants dégâts à la suite des fortes pluies et s'est effondré, provoquant l'inondation de localités", a indiqué le BCAH. "Les autorités locales ont confirmé la mort de 30 personnes, mais nous craignons que le bilan ne soit beaucoup plus lourd. De nombreuses personnes sont portées disparues". Selon les informations dont dispose le BCAH, "70 villages situés autour du barrage ont été touchés, dont 20 ont été détruits".

Les autorités soudanaises ont déclaré que les maisons d'environ 50.000 personnes vivant à l'ouest du barrage avaient été détruites ou endommagées, que 84 puits de forage s'étaient effondrés et que 10.000 animaux de ferme étaient perdus. Selon le BCAH, les inondations ont "causé des ravages dans de nombreuses régions du pays" depuis le début des pluies au Soudan en juin, le Nord et l'Ouest du Darfour ainsi que l'État du Nil étant les plus durement touchés.

Avant l'effondrement du barrage, le nombre de personnes touchées par les inondations au Soudan était estimé à 317.000 et 118.000 personnes avaient dû quitter leur domicile. Environ 27.000 maisons ont été détruites et plus de 31.000 ont subi des dégâts.

