L'Indonésie et l'Australie signent un nouvel accord de défense

>> L'Indonésie et les États-Unis discutent de la modernisation de la défense

>> L'Indonésie et la République de Corée coopèrent pour réduire les émissions de carbone

Canberra et Jakarta veulent renforcer leurs liens dans le domaine de la sécurité face aux tensions dans la région, notamment en mer de Chine méridionale, où plusieurs Etats revendiquent la souveraineté sur des îles et des voies navigables contestées. Cet accord "a été conclu de concert pour (...) accroître la coopération afin de (...) surmonter diverses menaces à la sécurité et promouvoir une paix et une stabilité durables dans la région Asie-Pacifique", a déclaré le ministre de la Défense indonésien, Prabowo Subianto, lors d'une conférence de presse conjointe, qualifiant l'accord "d'étape historique". Le futur président indonésien, qui succédera à Joko Widodo en octobre, a souligné que l'accord n'était pas un pacte militaire ou une alliance militaire, ajoutant qu'il espérait forger des liens plus solides avec l'Australie à l'avenir. Les deux pays doivent organiser en novembre un exercice militaire conjoint dans l'est de Java, auquel participeront près de 2.000 militaires. Cet exercice, qui prévoit des manœuvres aériennes, terrestres, maritimes et cyber, sera "le plus grand exercice que l'Australie fera en dehors de notre pays cette année", a déclaré M. Marles.

APS/VNA/CVN