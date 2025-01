Soudan : l'OMS appelle à la fin des attaques contre les services de santé

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à la fin des attaques contre le personnel et les établissements de santé au Soudan après qu'une attaque de drone contre un hôpital dans la région du Darfour-Nord au Soudan a fait plus de 70 morts et des dizaines de blessés.

"En tant que seul hôpital fonctionnel à El Fasher, l'hôpital maternel universitaire saoudien fournit des services qui incluent la gynécologie-obstétrique, la médecine interne, la chirurgie et la pédiatrie, ainsi qu'un centre de stabilisation nutritionnelle", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur les réseaux sociaux, samedi 25 janvier.

"Nous continuons d'appeler à la cessation de toutes les attaques contre les soins de santé au Soudan et à permettre un accès complet pour la restauration rapide des installations qui ont été endommagées", a déclaré Tedros.

Depuis le 10 mai 2024, El-Fasher, une ville considérée comme le centre des opérations humanitaires des cinq Etats du Darfour, est le théâtre d'affrontements entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide.

Depuis la mi-avril 2023, l'armée soudanaise et les FSR sont entrées en conflit, faisant plus de 20.000 morts et plus de 14 millions de déplacés et de réfugiés, selon les estimations des Nations unies et des autorités locales.

