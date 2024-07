Sortir (du 27 juillet au 22 septembre)

RENCONTRE

Fête d’Astérix 2024

Le 27 juillet à 09h00

IDECAF

28, rue Lê Thanh Tôn, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

À l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 et de la sortie en vietnamien de trois nouveaux tomes parmi lesquels la bande dessinée Astérix aux Jeux olympiques, publiée par les Éditions Kim Dông, venez nombreux participer à la Fête d’Astérix pour partager votre passion, vos impressions et souvenirs sur ce personnage légendaire et ses compagnons, et célébrer les 65 ans d’Astérix le Gaulois.

Astérix, c’est un concentré d’esprit et d’humour français aux valeurs universelles, qui a connu et connaît encore un succès mondial.

Avec la participation de Hoàng Thanh Thuy, éditrice de la série d’Astérix, Fan d’Astérix.

EXPOSITION

Slow/ed/ing architecture

Jusqu’au 16 août, du lundi au samedi, de 08h00 à 20h00

IDECAF

31, rue Thai Van Lung, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Entrée libre

L’exposition vise à ouvrir de nouvelles perspectives sur la pratique architecturale au Vietnam à travers les histoires de trois bureaux d’architecture émergents basés à Saigon : sgnhA, Aaaaaaa et Nhabe Scholae.

À travers une installation spatiale réalisée avec des architectes en collaboration avec Duong Gia Hiêu (Ném), nous souhaitons discuter avec le public de l’enjeu de la création dans les pratiques architecturales contemporaines vietnamiennes.

Le projet OUTLET d’Exutoire (dont cette exposition fait partie) est financé par le Fonds culturel nordique - subvention Globus Opstart.

L’exposition Slow/ed/ing architecture est le résultat de deux mois en résidence à la Villa Saigon.

Nous tenons également à remercier sincèrement l’IDECAF pour

la mise à disposition de la salle de l’exposition.

Jeux olympiques - En route pour Paris 2024 !

Jusqu’au 12 août à 17h00

Murs de l’École normale supérieure - Université de Huê

3 rue Lê Loi, ville de Huê, province de Thua Thiên Huê (Centre)

L’exposition photographique “Jeux olympiques- En route pour Paris 2024 !” vous emmène à la découverte des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques organisés en France de juillet à septembre 2024.

Treize sites de compétitions à découvrir aux quatre coins de la France et jusqu’en outre-mer ! Les Phryges, mascottes officielles de Paris 2024, vous indiqueront la nature des épreuves prévues sur chaque site.

À travers cette exposition, les organisateurs souhaitent présenter aux Vietnamiens des sites et des monuments célèbres, et les inciter à se rendre en France pour vivre le plus grand événement sportif du monde.

THÉÂTRE

Ainsi commence notre histoire

Le 21 septembre à 20h00

Le 22 septembre à 17h00

Lycée Alexandre Yersin

44, rue Gia Thuong, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Achat en ligne : https://ticketbox.vn/kichngayxua-22534

Tarif : 250.000 dôngs

L’Institut français du Vietnam et l’ATH (Atelier Théâtre de Hanoï) ont le plaisir de présenter le spectacle vivant Ngày xưa (Ainsi commence notre histoire), interprété par les comédiens et musiciens français et vietnamiens de l’ATH. L’ATH est une plateforme de production de spectacles et d’éducation aux arts scéniques basée à Hanoï. Portée par une équipe d’artistes d’origines multiculturelles, elle a pour but de promouvoir une culture accessible à tous, qui crée du lien social et suscite la réflexion.

“Au début, il n’y avait rien et le monde s’organisa. Le Ciel et la Terre se séparèrent, la lune et le soleil naquirent et l’homme apparut. Il dû lutter pour ses terres, aidé par Bouddha”.

Ngày xưa est composé de trois contes, adaptés pour le théâtre : “Le génie qui soutient le ciel”, “Le dragon et l’immortelle ou Les origines du peuple vietnamien” et “L’histoire du bétel et de la noix d’Arec”.

Le tout forme un spectacle unique et inédit.

Ces trois contes proviennent du recueil Le lac né en une nuit et autres légendes du Vietnam de Minh Trân Huy, et portent des thématiques similaires, mêlant à la fois imaginaire, surnaturel et réalisme.

Ngày xưa est une création franco-vietnamienne, adaptation théâtrale de contes et légendes du Vietnam ancien (300 ans avant J.-C).

Imaginée par une équipe professionnelle d’artistes d’origine vietnamienne et française, cette création a pour but de croiser les deux cultures, leurs langues, leurs traditions musicales et leurs références esthétiques.

Un spectacle, en forme de voyage onirique et fantaisiste, est accessible à tous grâce à la diversité des expressions théâtrales proposées dans sa mise en scène.

CVN