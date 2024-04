Sortir (du 27 avril au 1 mai)

CINÉMA

À Bout de Souffle

Le 27 avril à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une 2CV qui n’ose pas dépasser un camion, Michel double en plein virage et se fait prendre en chasse par un motard. Paniqué, il abat le policier d’un coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en arrivant à Paris, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, avec laquelle il a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et, pour pouvoir financer ses études à la Sorbonne, vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées…

Le grand méchant renard et les autres contes

Le 27 avril à 19h45

Institut français de Huê

1, rue Lê Hông Phong, ville de Huê, province de Thua Thiên Huê (Centre)

Tarif unique : 15.000 dôngs

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

Mystère

Le 3 mai à 19h00

Institut français de Huê

1, rue Lê Hông Phong, ville de Huê, province de Thua Thiên Huê (Centre)

Tarif unique : 15.000 dôngs.

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé Mystère qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

SPECTACLE

On disait qu’on faisait la fête

Le 11 mai à 20h00

Auditorium du lycée Alexandre Yersin

44, rue Gia Thuong, arrondissement Long Biên, à Hanoï

Tarifs : 25 USD dans la limite des places disponibles ou 29 USD en billet standard

Dans le cadre de la promotion de la francophonie et des arts de la scène, l’Institut français du Vietnam, en partenariat avec Spotlime, accueille l’humoriste Fanny RUWET, samedi 11 mai à 20h00, dans l’auditorium du lycée français Alexandre Yersin, pour son nouveau spectacle On disait qu’on faisait la fête.

Après un premier show, un roman, un court-métrage, plusieurs podcasts (Les Gens Qui Doutent) et quatre ans de chroniques sur France Inter, Fanny Ruwet revient avec son nouveau spectacle On disait qu’on faisait la fête.

