Sortir (du 10 mai au 4 juin)

CINÉMA

Mandibules

Le 10 mai à 19h00

Institut français de Huê

1, rue Lê Hông Phong, ville de Huê, province de Thua Thiên Huê (Centre)

Tarif unique : 15.000 dôngs

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.

Le Petit Nicolas - Qu’est ce qu’on attend pour être heureux ?

Le 11 mai à 09h45

Tarif unique : 15.000 dôngs

Jean-Jacques Sempé et René Goscinny ont créé la vie d’un garçon espiègle nommé Petit Nicolas. Nicolas a vécu une enfance pleine de joie et de bonheur avec des amis proches, avec parfois des disputes, des bagarres, des bêtises et d’innombrables punitions. Il rend visite à ses créateurs, discute avec eux et imagine de nouvelles histoires.

SPECTACLE

On disait qu’on faisait la fête

Le 11 mai à 20h00

Auditorium du Lycée Alexandre Yersin

44, rue Gia Thuong, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarifs : 25 USD dans la limite des places disponibles ou 29 USD en billet standard

Dans le cadre de la promotion de la Francophonie et des Arts de la scène, l’Institut français du Vietnam, en partenariat avec Spotlime, accueille l’humoriste Fanny Ruwet, samedi 11 mai à 20h00, dans l’auditorium du Lycée français Alexandre Yersin, pour son nouveau spectacle On disait qu’on faisait la fête.

Après un premier show, un roman, un court-métrage, plusieurs podcasts (Les Gens Qui Doutent) et quatre ans de chroniques sur France Inter, Fanny Ruwet revient avec son nouveau spectacle On disait qu’on faisait la fête.

Reflet

Le 4 juin à 20h00

Théâtre de la jeunesse

11, rue Ngô Thi Nhâm, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Spectacle hybride et métissé à la croisée de la danse contemporaine, de l’hiphop, du roller et des arts visuels, Reflet entraîne le public dans un univers minimaliste et sensoriel.

En apesanteur sur ses rollers, Xuân Lê, champion de freestyle slalom, nous emporte dans un flux d’énergie intense, nous interrogeant sur nos origines et sur la relation que nous tissons avec le mouvement dans la vie.

Le voyage se prolonge avec l’artiste Shihya Peng dans un duo qui questionne la dualité de l’être dans un langage poétique porté par la fragilité des corps qui se rencontrent. Entre recherche d’équilibre et exploration intérieure, le spectateur est invité au cœur d’un parcours initiatique et émotionnel où le tangible dialogue avec l’immatériel. Dans un partage de sinuosités et une gestuelle subtile, les deux danseurs reflètent la rencontre avec l’autre, mais aussi un face à face avec soi-même.

