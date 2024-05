Sortir (du 10 mai au 4 juin)

ÉVÉNEMENT

France alumni day - Femmes de sciences

Le 24 mai à 14h00

Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH)

18, rue Hoàng Quôc Viêt, arrondissement de Câu Giây, Hanoï

Entrée libre

Inscription obligatoire : https://forms.gle/9JoPnS8nKyVjogEe9

L’ambassade de France au Vietnam, Campus France Vietnam et France alumni Vietnam sont heureux d’organiser la 2e édition de la Journée mondiale des alumni.

Cette année, les “Femmes de sciences : au cœur des coopérations franco-vietnamiennes pour affronter les défis globaux” seront mises en avant !

Au cours de cette conférence, plusieurs alumni, femmes de sciences vietnamiennes et françaises, interviendront pour présenter leurs recherches et leurs contributions aux nouveaux défis globaux qui sont le changement climatique, la transition énergétique, la sauvegarde des océans et la santé.

Les présentations seront traduites simultanément en français/vietnamien.

Fête des lumières - Une nuit à la citadelle

Pavillon royal de lecture de la Citadelle impériale de Huê, dans la province de Thua Thiên Huê (Centre)

Ouverture : le 8 juin à 19h00

Du 8 au 22 juin, de 18h00 à 22h00

Suite au succès de l’événement Huế by light - The live show, l’ambassade de France au Vietnam, l’Institut français du Vietnam et le Comité populaire de la province de Thua Thiên Huê ont le grand plaisir de vous présenter “Fête des lumières”, un parcours de nuit, au sein de la Citadelle impériale de Huê, où sont installées douze œuvres lumineuses et sonores. À mi-chemin entre exposition d’art numérique et balade onirique, les visiteurs sont invités à (re)découvrir le Pavillon royal de lecture et ses jardins.

Initié en 2022, le projet “Fête des lumières” est proposé cette année dans le cadre du Festival international de Huê afin de redonner vie au patrimoine grâce à un parcours mêlant lumière et musique avec différentes technologies et techniques créatives. Ce parcours est parfois muséographique ou interactif, parfois contemplatif… mais toujours esthétique.

Ici, les lanternes traditionnelles de Huê sont animées de lumières synchronisées.

Là, de magnifiques bonsaïs surplombent des racines artificielles illuminées les ancrant au sol. Sur le lac, une fleur de lotus géante brille de mille feux.

Cette marche à travers la citadelle, imaginée pour immerger le public, est une invitation aux rêves et à l’imagination.

ATELIER

Médiathèque de l’Institut français du Vietnam

15, rue Thiên Quang, arrondissement

de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription : mediatheque@ifv.vn

Jeux olympiques 2024

Le 18 mai à 10h30 (de 6 à 11 ans)

Les Jeux olympiques (JO), qui prolongent la tradition des jeux de la Grèce antique, sont des événements sportifs internationaux majeurs, organisés en été ou en hiver, et auxquels des milliers d’athlètes participent tous les quatre ans.

Êtes-vous curieux d’en apprendre plus sur l’événement sportif à venir cet été ? Découvrons cela ensemble et profitons-en pour décorer la médiathèque sur le thème des JO !

Inscription du 12 au 17 mai

L’été des vacanciers joyeux

Le 25 mai à 10h30

(de 4 à 10 ans)

Chers enfants,

L’été vient tout juste d’éclore, vibrant d’animations et de promesses !

Quel sera votre refuge pour ces vacances ? La majestueuse montagne, la paisible mer, la frénétique ville ou la douce campagne ? Lequel de ces horizons vous appellera à lui ?

Venez nombreux, et ensemble, tissons des mots en français, comme autant de rayons de soleil !

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription du 19 au 24 mai

