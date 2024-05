Sortir (du 25 mai au 22 juin)

CONCOURS

Astérix fait du sport au Vietnam

Durée du concours : 15 mai - 10 juin

Période d’évaluation : 10 juin - 16 juin

Annonce des œuvres primées : juillet

L’Institut français du Vietnam et les Editions Kim Dông vous invitent à participer au concours de dessins “Astérix fait du sport au Vietnam”, à l’occasion des Jeux olympiques d’été de Paris 2024.

Il s’agit une compétition de dessins et de textes sur le personnage d’Astérix. Elle est ouverte à tous les enfants âgés de 5 à 18 ans.

Les participants doivent accepter les termes et décisions énoncés par le comité d’organisation. Les œuvres soumises doivent être des créations originales, n’ayant jamais été publiées ni soumises à aucun éditeur.

ATELIER

L’été des vacanciers joyeux

Médiathèque de l’Institut français du Vietnam

15, rue Thiên Quang, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription : mediatheque@ifv.vn

Le 25 mai à 10h30

(de 4 à 10 ans)

Chers enfants,

L’été vient tout juste d’éclore, vibrant d’animations et de promesses !

Quel sera votre refuge pour ces vacances ? La majestueuse montagne, la paisible mer, la frénétique ville ou la douce campagne ?

Lequel de ces horizons vous appellera à lui ?

Venez nombreux, et ensemble, tissons des mots en français, comme autant de rayons de soleil !

Animation réservée aux membres, dans la limite des places disponibles

Inscriptions ouvertes du 19 au 24 mai

SPECTACLE

Reflet

Le 4 juin à 20h00

Théâtre de la jeunesse

11, rue Ngô Thi Nhâm, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Spectacle hybride et métissé à la croisée de la danse contemporaine, du hiphop, du roller et des arts visuels, Reflet entraîne le public dans un univers minimaliste et sensoriel.

En apesanteur sur ses rollers, Xuân Lê, champion de freestyle slalom, nous emporte dans un flux d’énergie intense, nous interrogeant sur nos origines et sur la relation que nous tissons avec le mouvement de la vie.

Le voyage se prolonge avec l’artiste Shihya Peng dans un duo qui questionne la dualité de l’être dans un langage poétique porté par la fragilité des corps qui se rencontrent. Entre recherche d’équilibre et exploration intérieure, le spectateur est invité au cœur d’un parcours initiatique et émotionnel où le tangible dialogue avec l’immatériel. Dans un partage de sinuosités et une gestuelle subtile, les deux danseurs reflètent la rencontre avec l’autre, mais aussi une face à face avec soi-même.

ÉVÉNEMENT

Fête des lumières - Une nuit à la Citadelle

Pavillon royal de lecture de la Citadelle impériale de Huê, dans la province de Thua Thiên Huê (Centre)

Ouverture : le 8 juin à 19h00

Du 8 au 22 juin, de 18h00 à 22h00

Suite au succès de l’événement Huế by light - The live show, l’ambassade de France au Vietnam, l’Institut français du Vietnam et le Comité populaire de la province de Thua Thiên Huê ont le grand plaisir de vous présenter “Fête des lumières”, un parcours de nuit, au sein de la Citadelle impériale de Huê, où sont installées douze œuvres lumineuses et sonores. À mi-chemin entre exposition d’art numérique et balade onirique, les visiteurs sont invités à (re)découvrir le Pavillon royal de lecture et ses jardins.

Initié en 2022, le projet “Fête des lumières” est proposé cette année dans le cadre du Festival international de Huê afin de redonner vie au patrimoine grâce à un parcours mêlant lumière et musique avec différentes technologies et techniques créatives. Ce parcours est parfois muséographique ou interactif, parfois contemplatif… mais toujours esthétique.

Ici, les lanternes traditionnelles de Huê sont animées de lumières synchronisées. Là, de magnifiques bonsaïs surplombent des racines artificielles illuminées les ancrant au sol. Sur le lac, une fleur de lotus géante brille de mille feux. Cette marche à travers la citadelle, imaginée pour immerger le public, est une invitation aux rêves et à l’imagination.

