Sortir (du 9 juin au 12 août)

EXPOSITION

Jeux olympiques - En route pour Paris 2024 !

Du 9 juin au 12 août à 17h00

Murs de l’École normale supérieure - Université de Huê

3 rue Lê Loi, ville de Huê, dans la province de Thua Thiên Huê (Centre)

L’exposition photographique “Jeux Olympiques - En route pour Paris 2024 !” vous emmène à la découverte des sites de compétition des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés en France de juillet à septembre 2024.

Treize sites de compétitions à découvrir aux quatre coins de la France et jusqu’en outre-mer ! Les Phryges, mascottes officielles de Paris 2024, vous indiqueront la nature des épreuves prévues sur chaque site.

À travers cette exposition, les organisateurs souhaitent présenter aux Vietnamiens des sites et des monuments célèbres, et les tenter de se rendre en France pour vivre le plus grand événement sportif et culturel au monde.

CINÉMA

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

Le 14 juin à 19h00

Institut français de Huê

1, rue Lê Hông Phong, ville de Huê, province de Thua Thiên Huê

Tarif unique : 20.000 dôngs

Jean-Jacques Sempé et René Goscinny ont créé la vie d’un garçon espiègle nommé Nicolas. Le Petit Nicolas a vécu une enfance pleine de joie et de bonheur avec des amis proches, et parfois des disputes, des bagarres, des bêtises et d’innombrables punitions. Il rend visite à ses créateurs, discute avec eux et imagine de nouvelles histoires.

CVN