Sortir (du 22 juin au 22 septembre)

CONCERT

Voyage avec Satie - David Greilsammer

Le 22 juin à 20h00

Lycée Alexandre Yersin

44, rue Gia Thuong, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarif : 250.000 dôngs

Billets en vente en ligne

Reconnu comme l’un des pianistes et chefs d’orchestre les plus plébiscités de sa génération, David Greilsammer est également directeur musical et artistique de l’Orchestre Geneva Camerata (Suisse) et chef attitré de l’Orchestre Philharmonique de Medellín (Colombie). Il s’est produit comme chef et soliste avec les plus grands orchestres, parmi lesquels le BBC Philharmonic Orchestra, le San Francisco Symphony, le Philharmonique de Radio France, le Tokyo Metropolitan Symphony ou encore l’Orchestre Verdi de Milan. Son dernier album Labyrinth, paru chez le label français Naïve, a remporté plus de vingt récompenses internationales.

Pour sa tournée au Vietnam, David Greilsammer interprétera un programme en solo autour du grand compositeur français Erik Satie, accompagné de chefs-d’œuvre de plusieurs autres compositeurs, allant de l’ère baroque jusqu’à nos jours.

Conçu sous forme de miroir, ce programme original invite le public à se lancer dans un voyage passionnant de rencontres imaginaires entre le grand Satie et de nombreux autres compositeurs.

THÉÂTRE

Ainsi commence notre histoire

Le 21 septembre à 20h00

Le 22 septembre à 17h00

Lycée Alexandre Yersin

44, rue Gia Thuong, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Achat en ligne : https://ticketbox.vn/kichngayxua-22534

Tarif Early Bird : 150.000 dôngs (jusqu’au 30 juin)

Tarif groupe de 5 personnes : 1.000.000 dôngs (à partir du 1er juillet)

Tarif : 250.000 dôngs (à partir du 1er juillet)

L’Institut français du Vietnam et l’ATH (Atelier Théâtre de Hanoï) ont le plaisir de présenter le spectacle vivant Ngày xưa (Ainsi commence notre histoire), interprété par les comédiens et musiciens français et vietnamiens de l’ATH.

L’ATH est une plateforme de production de spectacles et d’éducation aux arts scéniques basée à Hanoï. Portée par une équipe d’artistes d’origines multiculturelles, elle a pour but de promouvoir une culture accessible à tous, qui crée du lien social et suscite la réflexion.

“Au début, il n’y avait rien et le monde s’organisa. Le Ciel et la Terre se séparèrent, la lune et le soleil naquirent et l’homme apparut. Il dû lutter pour ses terres, aidé par Bouddha”.

Ngày xưa est composé de trois contes, adaptés pour le théâtre : “Le génie qui soutient le ciel”, “Le dragon et l’immortelle ou Les origines du peuple vietnamien” et “L’histoire du bétel et de la noix d’Arec”. Le tout forme un spectacle unique et inédit.

Ces trois contes proviennent du recueil Le lac né en une nuit et autres légendes du Vietnam de Minh Trân Huy, et portent des thématiques similaires, mêlant à la fois imaginaire, surnaturel et réalisme.

Ngày xưa est une création franco-vietnamienne, adaptation théâtrale de contes et légendes du Vietnam ancien (300 ans avant J.-C).

Imaginée par une équipe professionnelle d’artistes d’origine vietnamienne et française, cette création a pour but de croiser les deux cultures, leurs langues, leurs traditions musicales et leurs références esSothétiques.

Le spectacle propose également un voyage onirique, fantaisiste et accessible à tous grâce à la diversité des expressions théâtrales proposées dans sa mise en scène.

CVN