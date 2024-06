DIFF 2024

L'Italie et les États-Unis, le combat de deux "familles" de feux d'artifice centenaires

La deuxième soirée de compétition du Festival international des feux d'artifice de Dà Nang 2024 (DIFF 2024) se tiendra samedi 15 juin à 20h00, mettant en scène une compétition entre l'Italie et les États-Unis. Dotées de plusieurs siècles d'expérience, ces deux équipes promettent des performances spectaculaires.

Photo : VNA/CVN

Finaliste du DIFF 2023, la société italienne Martarello Fireworks, fondée en 1921, est rapidement devenue l'un des plus grands fabricants de feux d'artifice au monde. De son côté, Rozzi Fireworks, basée aux États-Unis, a gardé sa place parmi les leaders en feux d'artifice pendant plus de 125 ans, produisant et présentant plus de 300 spectacles de Cincinnati jusqu'au monde.

Nadia Shakira Wong, directrice de Global 2000 - société de conseil en feux d'artifice -, a expliqué que le choix de l'Italie et des États-Unis pour la deuxième compétition est dû à leur expérience multi-générationnelle (4 à 5 générations) dans le domaine des feux d'artifice, soit près de 130 ans. Cela signifie que plusieurs générations de chaque famille travaillent dans cette industrie. Les deux équipes ont donc accumulé des siècles d'expérience. Selon elle, elles ont des histoires similaires et un niveau équivalent, garantissant une compétition serrée.

L'équipe italienne, qui a déjà participé au DIFF 2023 à Dà Nang, affrontera l'équipe américaine qui participe pour la première fois au DIFF. Après avoir assisté au match d'ouverture entre le Vietnam et le champion en titre, la France, ils ont déclaré qu'ils "devaient faire mieux que la soirée d'ouverture".

Photo : VNA/CVN

Nadia Shakira Wong a exprimé : "Je pense que chaque équipe désire surpasser l'autre et nous pouvons nous attendre à un échange de tirs intense ce samedi".

Revenue à Dà Nang après avoir manqué le "trophée d'or" du DIFF 2023, l'équipe italienne est déterminée à gagner. Damiano Baraldo, capitaine de Martarello, a déclaré : "Nous sommes ici pour donner le meilleur de nous-mêmes car nous voulons aller en finale pour affronter la meilleure équipe. L'année dernière, nous avons atteint la finale mais malheureusement la France a fait mieux. Mais cette année, nous arrivons ici avec plus d'énergie, nous voulons aller en finale et tenterons de gagner à nouveau''.

Contrairement à l'Italie, Rozzi Fireworks se rend au DIFF 2024 sans trop penser à la victoire. Les représentants de l'équipe américaine ont indiqué qu'ils n'avaient jamais vu la performance de l'équipe italienne et qu'ils ne savaient pas ce que l'équipe italienne avait fait. ''Mais je n'y pense pas. Nous réfléchissons à ce que nous ferions pour avoir le meilleur feu d'artifice possible. Je ne pense pas à gagner. Je ne pense à rien de tel. Nous faisons simplement de notre mieux pour vous offrir le divertissement visuel que vous devriez avoir'', a dit Nancy Rozzi, capitaine de Rozzi Fireworks.

La performance de l'Italie sera surprenantes

Photo : VNA/CVN

Selon un représentant de l'équipe italienne, le DIFF 2024 sera une scène pour de nouveaux produits qui n'ont jamais été utilisés. ''Nous nous efforçons de trouver des produits de la meilleure qualité pour garantir d'excellents résultats. Nous préparons même des produits de très bonne qualité parce que nous voulons que vous soyez impressionnés quand vous les voyez", a déclaré Damiano Baraldo, capitaine de Martarello.

Avec le thème de la deuxième soirée du concours "Made of Nature Wisdom", l'équipe italienne exprimera les couleurs de la nature de jour comme de nuit à travers la musique. Le mélange de couleurs et de musique recréera les nuances de la nature et de l'environnement de la ville - c'est ce que ressentira le public en venant à cette soirée de compétition.

Selon un représentant de l'équipe américaine, ils espèrent offrir au public un beau feu d'artifice, avec une performance extrêmement complexe et donner à chacun un véritable sentiment de solidarité comme le message du DIFF 2024.

Photo : VNA/CVN

Nancy Rozzi, capitaine de Rozzi Fireworks, a fait savoir que "la musique est une expérience émotionnelle. En offrant au public un spectacle visuel très complexe, notre performance évolue continuellement, allant dans de nombreuses directions, de haut en bas. Mais tout est synchronisé. Vous verrez toutes les variations de couleur''.

De nombreux effets spéciaux seront utilisés par Rozzi Fireworks lors de cette deuxième soirée de compétition. ''Regardez en bas, regardez au-delà de l'eau et vous verrez quelque chose de vraiment nouveau'', a dit Nancy Rozzi.

Préparez-vous à attendre des choses nouvelles et surprenantes lors de la deuxième soirée du DIFF 2024, dans la ville au bord de la rivière Hàn, avec une série de spectacles et de festivals passionnants dans des destinations touristiques célèbres comme Bà Nà Hills, Dà Nang Downtown, plage de My Khê... pendant cet été.

La deuxième soirée de compétition du DIFF 2024 sera retransmise en direct à 20h00 samedi 15 juin sur la radio et télévision de Dà Nang DRT et 19 autres chaînes de télévision locales. Après la deuxième soirée, les soirées suivantes du DIFF 2024 verront des compétitions entre les équipes suivantes : Allemagne - Pologne (22 juin), Chine -Finlande (29 juin), et la dernière soirée aura lieu le 13 juillet.

