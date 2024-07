Sortir (du 5 juillet au 12 août)

19e édition du forum “Étudier en France”

Le 7 juillet, de 08h00 à 11h00

Auditorium de l’IDECAF,

28, rue Lê Thanh Tôn, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Campus France Vietnam, service de l’ambassade de France dédié à la mobilité des étudiants vietnamiens vers la France, organise, en coopération avec l’Union des étudiants vietnamiens en France (UEVF), la 19e édition du forum “Étudier en France”.

Il a pour ambition de répondre aux questions que peuvent se poser les étudiants avant leur premier séjour d’études loin du Vietnam et de leurs familles. Thématiques abordées : préparer votre départ, gérer vos finances, logement, inscription à l’université & démarches de couverture santé, trouver un emploi étudiant, les stages en France, la vie étudiante au quotidien.

Ce forum abordera également les simpli-fications de démarches administratives : demande de visa en ligne, validation en ligne du visa étudiant, affiliation à la sécurité sociale française, etc.

Une table-ronde sera organisée avec la participation d’étudiants vietnamiens en France et d’alumni pour aborder tous ces sujets. Des stands thématiques et institutionnels seront aussi à leur disposition pour proposer davantage de documentation et des réponses personnalisées.

Riche en partage d’expériences de la part des alumni et des étudiants actuellement en France, le forum “Étudier en France” est une opportunité unique pour les futurs étudiants vietnamiens de préparer au mieux leur séjour dans l’Hexagone.

Jeux olympiques - En route pour Paris 2024 !

Jusqu’au 12 août à 17h00

Murs de l’École normale supérieure - Université de Huê

3 rue Lê Loi, ville de Huê, province de Thua Thiên Huê (Centre)

L’exposition photographique “Jeux olympiques - En route pour Paris 2024 !” vous emmène à la découverte des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques organisés en France de juillet à septembre 2024.

Treize sites de compétitions à découvrir aux quatre coins de la France et jusqu’en outre-mer ! Les Phryges, mascottes officielles de Paris 2024, vous indiqueront la nature des épreuves prévues sur chaque site.

À travers cette exposition, les organisateurs souhaitent présenter aux Vietnamiens des sites et des monuments célèbres, et les inciter à se rendre en France pour vivre le plus grand événement sportif et culturel au monde.

Les Magnétiques

Le 5 juillet à 19h00

Institut français de Huê

1, rue Lê Hông Phong, ville de Huê, province de Thua Thiên Huê (Centre)

Tarif : 20.000 dôngs

Une bande de copains en mal de sensations fortes diffuse une radio libre depuis leur ville natale à la campagne. Jérôme la dirige avec un charisme unique tandis que Philippe, le génie technique, vit dans l’ombre de Jérôme, son grand frère. Lorsqu’il est appelé au service militaire, Philippe n’a d’autre choix que de partir pour Berlin-Ouest.

Il est déterminé à continuer à diffuser, mais réalise qu’il vient de vivre les derniers moments glorieux d’un monde en voie d’extinction.

