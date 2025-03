Somalie

Un million de personnes supplémentaires risquent la famine en raison de la sécheresse

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que la sécheresse, les conflits et la flambée des prix des denrées alimentaires, pourraient plonger un million de Somaliens supplémentaires dans une situation d'insécurité alimentaire critique au cours des prochains mois.

"La dernière évaluation de la phase de classification de la sécurité alimentaire montre que 3,4 millions de personnes souffrent déjà d'un état de faim extrême, voire pire. Ce chiffre devrait passer, entre avril et juin 2025, à 4,4 millions, soit près d'une personne sur quatre en Somalie, alors que des pluies inférieures à la moyenne sont prévues, créant des conditions potentielles de sécheresse", a déclaré le directeur de l'analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition du PAM, Jean-Martin Bauer, lors d'une réunion d'information de l'ONU à Genève.

Soulignant qu'à la fin de 2022, la Somalie a frôlé une situation de famine en raison de "la plus longue sécheresse jamais enregistrée", alors que deux saisons consécutives de faibles précipitations ont dévasté le pays, Bauer a déclaré qu'"une augmentation massive de l'aide humanitaire du Programme alimentaire mondial et de ses partenaires a permis de conjurer le spectre de la famine". "Aujourd'hui, la faim augmente à nouveau alors qu'une nouvelle sécheresse se profile à l'horizon", a-t-il averti.

"Les résultats de l'analyse de la sécurité alimentaire confirment que la saison des pluies irrégulière d'octobre à décembre 2024 a entraîné de faibles rendements agricoles, un épuisement rapide des pâturages et une diminution des sources d'eau", a expliqué Bauer, ajoutant que la production alimentaire en 2024 était inférieure de 45% à la tendance moyenne à long terme. Il a fait savoir, à ce sujet, que "quelque 1,7 million d'enfants de moins de cinq ans devraient souffrir de la malnutrition jusqu'en décembre 2025. Parmi eux, 466.000 souffriront de malnutrition sévère", notant que "près des deux tiers (64%) de l'ensemble des cas de malnutrition sont concentrés dans le sud de la Somalie, où les conditions de sécheresse et d'insécurité sont les plus graves".

À cet égard, le responsable onusien a fait remarquer que "le plan de réponse aux besoins humanitaires de la Somalie pour 2025, qui prévoit 1,42 milliard de dollars, n'est actuellement financé qu'à hauteur de 12,4%".

