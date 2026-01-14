Plus de 70 millions de motos à travers le pays devront être testés en pollution

Le Vietnam a promulgué une nouvelle réglementation renforçant les normes d’émissions polluantes pour plus de 70 millions de motos et cyclomoteurs à travers le pays. Cette mesure constitue une avancée majeure pour réduire la pollution liée aux transports individuels et améliorer la qualité de l’air en milieu urbain.

Cette réglementation, définie par la circulaire n°92/2025 du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, entrera en vigueur le 30 juin. Elle s’applique aux motos et cyclomoteurs circulant actuellement sur la voie publique, à l’exception des véhicules gérés par le ministère de la Défense et le ministère de la Police.

Les nouvelles normes visent à contrôler les émissions des véhicules particuliers, principale source de pollution dans de nombreuses villes, et à soutenir les efforts plus généraux de protection de l’environnement.

La circulaire fixe quatre limites maximales admissibles pour les principaux paramètres d’échappement, notamment les hydrocarbures et le monoxyde de carbone. Ces limites seront appliquées en fonction du type de véhicule, de son année de fabrication et de son état technique, conformément à la feuille de route du gouvernement en matière de contrôle des émissions.

En vertu de cette réglementation, les contrôles techniques des émissions des motos et cyclomoteurs doivent être effectués dans des centres de contrôle agréés par les autorités compétentes, conformément à la législation relative à la circulation routière et à la sécurité.

Les équipements utilisés pour la mesure des émissions doivent satisfaire aux exigences techniques du règlement technique national régissant les installations, les équipements et l’emplacement des centres de contrôle technique des véhicules à moteur et des centres de contrôle des émissions des motos, tout en respectant les dispositions légales relatives aux normes de mesure.

Le ministère de la Construction sera l’organisme chef de file chargé d’organiser les contrôles techniques des émissions des motos et cyclomoteurs circulant sur la voie publique, conformément à la réglementation en vigueur.

Selon le Registre national vietnamien, plus de 70 millions de motos et cyclomoteurs sont actuellement en circulation dans tout le pays. On estime qu’environ 5 000 centres agréés seront nécessaires pour effectuer les contrôles d’émissions des motos à l’échelle nationale une fois la feuille de route pleinement mise en œuvre.

Si les contrôles d’émissions des voitures sont en place depuis de nombreuses années et régulièrement mis à jour pour répondre aux nouvelles normes, ceux des motos représentent un défi bien plus important.

Le Registre du Vietnam (VR) indique que, contrairement aux voitures, le Vietnam ne dispose pas encore d’un système dédié aux contrôles d’émissions des motos et cyclomoteurs, ce qui signifie que les infrastructures, les ressources humaines et les équipements devront être développés de A à Z.

La publication de la circulaire n°92/2025 est perçue comme une étape importante vers la finalisation du système de normes environnementales et de réglementations techniques pour les véhicules de transport routier, fournissant un cadre juridique pour un contrôle plus strict des émissions des motos dans les années à venir.

