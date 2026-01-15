Corruption dans le secteur alimentaire : 55 accusés condamnés à Hanoï

Après dix jours de débats et de délibérations, le Tribunal populaire de Hanoï a rendu, le 14 janvier, son verdict dans l’affaire de corruption impliquant l’Administration alimentaire du Vietnam (VFA), relevant du ministère vietnamien de la Santé. Au total, 55 accusés ont été condamnés, dont 34 pour "réception de pots-de-vin" et 21 pour "versement de pots-de-vin".

Parmi les principaux prévenus, Nguyên Thanh Phong, ancien directeur général de la VFA, a été condamné à 20 ans de prison, tandis que Tran Viet Nga, ancienne directrice adjointe, a écopé de 15 ans d’emprisonnement. Deux autres anciens directeurs adjoints ont également été condamnés à des peines allant de 7 à 12 ans de prison. Les autres cadres et fonctionnaires impliqués ont reçu des peines allant du sursis avec mise à l’épreuve à neuf ans d’emprisonnement.

Selon le jugement, les accusés ont exploité les difficultés liées à l’application du décret n°15/2018 sur l’enregistrement des produits alimentaires pour exiger des paiements illicites auprès des entreprises, en échange de l’accélération des procédures administratives ou de la régularisation de dossiers non conformes. Un mécanisme de type "demande–autorisation" s’est ainsi progressivement installé, favorisant les abus de pouvoir.

Entre 2018 et 2024, les enquêteurs ont établi que Nguyên Thanh Phong et ses complices avaient perçu plus de 107 milliards de dôngs de pots-de-vin auprès de particuliers et d’entreprises, principalement dans le cadre de la délivrance d’autorisations et de certifications GMP.

Le tribunal a estimé que l’affaire revêtait une gravité exceptionnelle, portant atteinte à la crédibilité des autorités publiques et menaçant directement la sécurité sanitaire des aliments ainsi que la santé des consommateurs. Il a souligné que des sanctions sévères étaient nécessaires pour punir les responsables, restaurer la confiance du public et prévenir la répétition de tels crimes à l’avenir.

