Ski : duel final entre Shiffrin et Aicher à Lillehammer pour le gros globe

Qui de Emma Aicher ou de Mikaela Shiffrin remportera le gros globe de cristal ? Le duel entre la polyvalente allemande de 22 ans et la reine américaine du slalom de 31 ans se jouera lors des finales de la Coupe du monde de ski à Lillehammer (Norvège), de samedi 21 mars à mercredi 25 mars.

>> Ski alpin : McGrath noie son spleen olympique avec une victoire à Kranjska Gora

>> Ski : Marco Odermatt, 3e à Courchevel, assure son 5e gros globe et celui de la descente

>> Ski alpin: Alexis Pinturault annonce sa retraite, une page se tourne pour les Bleus

Photo : AFP/VNA/CVN

Avant les quatre dernières courses de l'hiver, Shiffrin totalise 1.286 points au classement général de la Coupe du monde, soit 140 de plus qu'Emma Aicher (1.146).

Si l'Américaine semble la favorite pour aller décrocher un sixième gros globe de cristal et égaler ainsi le record féminin détenu par l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll (six gros globes entre 1971 et 1979), rien n'est encore joué.

Aicher, seule athlète du circuit à s'aligner sur les quatre disciplines, est la grande révélation de l'année et est capable de monter sur les podiums autant en vitesse qu'en technique. Elle pourrait donc refaire son retard.

La polyvalente Allemande participera aux quatre courses des finales tandis que Shiffrin n'en courra au maximum que trois. Elle s'alignera pour sûr en géant et en slalom, les deux disciplines qu'elle a courues tout l'hiver, mais devrait bousculer son programme en participant également au super-G afin de tenter de marquer quelques points supplémentaires.

"Si je le fais, je le ferai en essayant de m'amuser, c'est aussi de l'entraînement pour la saison prochaine", a indiqué la semaine dernière Shiffrin, qui n'a couru que deux super-G cet hiver (abandon à St. Moritz et 23e place à Val di Fassa) et qui devra terminer dans le top-15 dimanche 29 mars si elle veut marquer des points dans cette discipline.

L'Américaine le sait : "il y a encore de l'énergie à fournir. Emma skie très bien dans chaque discipline donc je dois rester dans un esprit combatif", a admis la skieuse aux 109 victoires en Coupe du monde, motivée par la perspective d'un gros globe qu'elle n'a plus gagné depuis 2023.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans les épreuves de vitesse, Aicher (6 podiums dont 3 victoires en super-G et en descente cet hiver) a un avantage sur Shiffrin et est donc en mesure de refaire son retard sur l'Américaine d'ici dimanche 22 mars. Le gros globe se jouerait donc sur les épreuves techniques mardi 24 mars (slalom) et mercredi 25 mars (géant).

Odermatt doit assurer le géant

Chez les hommes, le gros globe est déjà assuré pour le Suisse Marco Odermatt, certain de remporter pour la quatrième année consécutive le classement général de la Coupe du monde.

Également sûr de rentrer chez lui avec les globes de la descente et du super-G, il devrait aussi repartir de Norvège la semaine prochaine avec celui du géant s'il ne passe pas complètement à côté de sa course.

Odermatt (495 pts) est en tête du classement de la discipline avec 48 points d'avance sur son premier poursuivant, Lucas Pinheiro Braathen. Le champion olympique brésilien, sur un nuage en cette fin d'hiver, peut donc rêver du trophée en cas d'exploit mardi 24 mars et de catastrophe pour Odermatt (une victoire rapporte 100 points).

Suspense pour le globe du slalom

En slalom, l'une des disciplines les plus denses du circuit, le suspense pour le globe est encore plus grand.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Norvégien Atle Lie McGrath est en tête provisoire avec 552 points, devant son meilleur ami Pinheiro Braathen (511 points). Mais mathématiquement, le Français Clément Noël (475 pts) et le Norvégien Kristoffersen (453 pts) peuvent eux aussi rêver du globe à l'issue de la course qui conclura la saison, mercredi 25 mars.

Programme des finales de ski alpin à Lillehammer en Norvège (en heures locales, GMT+1) :

Samedi 21 mars : descente hommes (10h45), descente femmes (12h30)

Dimanche 22 mars : super-G femmes (10h45), super-G hommes (12h30)

Mardi 24 mars : géant hommes (1re manche à 09h30, 2e manche à 12h30), slalom femmes (1re manche à 10h30, deuxième manche à 13h30)

Mercredi 25 mars : géant femmes (1re manche à 09h30, 2e manche à 12h30), slalom hommes (1re manche à 10h30, deuxième manche à 13h30)

AFP/VNA/CVN