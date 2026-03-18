NBA : le Thunder premier qualifié pour les play-offs, les Spurs sur leur lancée

Oklahoma City et Shai Gilgeous-Alexander ont validé leur place pour les play-offs en battant Orlando, alors que San Antonio a glané un nouveau succès contre Sacramento dans une rencontre marquée par un nouveau record en carrière pour Maxime Raynaud, mardi 17 mars en NBA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"SGA" guide le Thunder

Porté par 40 points de son MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder d'Oklahoma City a dominé à l'extérieur le Magic d'Orlando (113-108) et est devenu la première équipe à obtenir officiellement son ticket pour les play-offs de la NBA.

"SGA" a étendu à 129 son record historique de matches d'affilée à 20 points ou plus.

OKC a pu également compter sur les 20 points et 12 rebonds de Chet Holmgren, et les 16 points d'Ajay Mitchell ont permis au champion NBA sortant de sceller leur succès, le neuvième consécutif, consolidant ainsi leur place de leader à l'Ouest.

En face, Paolo Banchero, le No1 de la draft 2022, a réussi un match complet avec 32 points, dix rebonds et cinq passes. Orlando reste à la sixième place de la Conférence Est et devra encore batailler pour décrocher un sésame direct pour les play-offs.

Bien placé pour se succéder à lui-même pour la distinction de meilleur joueur de la saison régulière, Gilgeous-Alexander a salué la ténacité des siens après une première mi-temps en dents de scie.

"Nous avons bien commencé, mais ensuite, on a un peu déraillé", a déclaré le meneur canadien. "Mais c'est ce que font les grandes équipes : elles trouvent le moyen de se remettre sur les rails, elles trouvent le moyen d'aller jouer à l'extérieur et de remporter un match même lorsque tout semble perdu, et c'est ce que nous avons fait ce soir".

Les Spurs tranquilles malgré Raynaud

Dans une rencontre entre le 2e et le dernier de la Conférence Ouest, les San Antonio Spurs ont fait respecter la logique en allant s'imposer largement sur le parquet des Sacramento Kings (132-104), pour signer un 19e succès sur leurs 21 derniers matches.

La star française Victor Wembanyama a connu une soirée ronronnante (18 points et huit rebonds en 22 minutes) et c'est son adversaire et compatriote Maxime Raynaud qui s'est signalé sur le plan individuel avec la meilleure performance offensive de sa jeune carrière en NBA.

Le pivot rookie de 22 ans a accumulé 32 points, soit trois de plus que sa précédente meilleure marque établie contre Portland fin décembre. Il a également pris neuf rebonds lors de ses 42 minutes de jeu, lui qui bénéficie de beaucoup d'exposition dans une équipe sans ambition cette saison.

Sa bonne prestation n'a pas remis en cause l'ascendant pris rapidement par San Antonio, qui menait de 31 points à la mi-temps, et a fait tourner son effectif, tout en inscrivant 25 tirs à trois points (sur 49 tentatives), un record pour la franchise texane.

Le record NBA reste détenu par les Milwaukee Bucks, avec 29 paniers à trois points réussis lors d'un match en 2020.

Enfin, Russell Westbrook, le meneur de 37 ans de Sacramento, a lui profité de cette rencontre à sens unique pour dépasser Steve Nash et devenir le cinquième meilleur passeur de l'histoire de la ligue en saison régulière, avec désormais 10.343 offrandes.

Il est seulement devancé dans ce classement par John Stockton (15.806), le jeune retraité Chris Paul (12.552), Jason Kidd (12.091), et un autre vétéran encore actif LeBron James (11.909).

AFP/VNA/CVN







