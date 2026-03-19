Ligue des champions

Liverpool rejoint le PSG en quart où Barcelone affrontera l'Atlético

Défait 1-0 au match aller, Liverpool s'est vengé en terrassant Galatasaray 4-0 lors du huitième retour de Ligue des champions le 18 mars à Anfield et retrouvera le PSG en quarts, où le Barça en détruisant Newcastle 7-2 s'est offert un duel espagnol face à l'Atletico Madrid, qualifié malgré sa défaite 3-2 à Tottenham.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans la dernière rencontre de la soirée, le Bayern Munich, déjà vainqueur 6-1 au match aller face à l'Atalanta Bergame, a confirmé à domicile avec une victoire tranquille 4-1 et un doublé d'Harry Kane et affrontera en quarts le Real Madrid de Kylian Mbappé, dans un classique royal de la Ligue des champions.

Comme on se retrouve. Le Paris SG qui s'était offert la saison dernière le scalp des Reds en huitièmes sur la route de son premier sacre en Ligue des champions, devra à nouveau se défaire de Liverpool, en quart cette fois, pour espérer réaliser un doublé.

Ekitike face à ses ex

Surpris 1-0 à l'aller à Istanbul par le Galatasaray du Nigérian masqué, Victor Osimhen, le champion d'Angleterre n'a laissé aucune chance aux Turcs dans son antre d'Anfield.

Les Reds ont été mis sur de bons rails par Dominik Szoboszlai (25e). Le Français Hugo Ekitike (51e), qui retrouvera en quart ses anciens partenaires du PSG, Ryan Gravenberch (53e) et enfin la star Mohamed Salah (62e) ont ensuite assuré la qualification.

Tout comme le FC Barcelone un peu plus tôt le 18 mars qui s'est baladé contre Newcastle 7-2 dans un Camp Nou survolté, effaçant le match nul 1-1 de l'aller en Angleterre.

Le Barça a entamé son festival offensif dès la 6e minute par son capitaine Raphinha suivi de Marc Bernal (18e), du prodige Lamine Yamal (sur penalty, 45e+7), Fermin Lopez (51e), Robert Lewandowsk (56e et 61e), puis un doublé de Raphinha (74e). Les Magpies sont revenus deux fois au score grâce à un doublé d'Anthony Elanga (15e, 28e) avant de s'effondrer en deuxième mi-temps.

En quart, les Blaugrana retrouveront une vieille connaissance de la Liga en défiant l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann pourtant battu à Tottenham 3-2.

Photo : AFP/VNA/CVN

Larges vainqueurs 5-2 lors du match aller, les Colchoneros ont souffert face aux Spurs, qui ont ouvert le score par Randal Kolo Muani (29e), avant que Julian Alvarez n'égalise (47e). Un doublé de Xavi Simons (52e, 90e s.p.) a permis à Tottenham de remporter le match, malgré le but de David Hancko (75e), de la tête sur un corner d'Alvarez.

Pour la septième saison consécutive, le Bayern s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, en surclassant en huitièmes, dans le dernier match de la soirée, l'Atalanta Bergame 4-1, et défiera le Real Madrid pour une place dans le dernier carré.

Kane vs Mbappé

Un doublé de leur buteur anglais Harry Kane (25e s.p, 54e), un but de Lennart Karl, révélation munichoise cette saison (56e) et un dernier de Luiz Diaz (70e), ont permis au Bayern de passer une soirée tranquille, malgré la réduction du score en fin de match de Lazar Samardzic (86e).

Si bien qu'en fin de rencontre, Vincent Kompany a pu faire tourner son effectif, lançant notamment dans le grand bain le très jeune Filip Pavic, qui est devenu à 16 ans et 2 mois le plus jeune joueur du Bayern à évoluer en Ligue des champions.

Le dernier quart de finale de la Ligue des champions opposera en avril Arsenal leader de Premier League au Sporting Portugal, les deux clubs s'étant qualifiés la veille aux dépens respectivement du Bayer Leverkusen et de Bodo/Glimt.

AFP/VNA/CVN