Duplantis et Hodgkinson attendus pour briller aux Mondiaux en salle de Torun

Forts de leurs récents records du monde, le perchiste suédois Armand Duplantis et la spécialiste britannique du 800 m Keely Hodgkinson font figure de têtes d'affiche pour les Mondiaux d'athlétisme en salle qui débutent vendredi 20 mars à Torun en Pologne.

>> Athlétisme : avec le record du monde du 800 m, Keely Hodgkinson électrise Liévin

>> Athlétisme : Mondo Duplantis s'envole devant son public pour son 15e record du monde

Photo : AFP/VNA/CVN

674 athlètes venus de 118 pays sont attendus dans l'arène de Torun, déjà théâtre des championnats d'Europe en salle en 2021, pour l'unique championnat mondial de l'année sur piste (avec les championnats Ultimate en septembre, nouveau format avec beaucoup moins d'athlètes en lice).

"Mondo, on est prêt pour un 16e record du monde", a lancé, au pied du sautoir de perche, le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe.

Comme souvent, le prodige suédois sera la grande star attendue lors de ce point d'orgue de la saison hivernale avant de lancer, début mai, les hostilités en extérieur.

Double champion olympique et sextuple champion du monde (trois fois en extérieur et trois fois en salle), Duplantis arrive en pleine confiance : après une rentrée délicate à la suite d'une intoxication alimentaire, il a remis les pendules à l'heure la semaine dernière en améliorant encore son record du monde en franchissant 6,31m, chez lui à Uppsala.

Avec ce 15e record du monde - le premier date de 2020 quand il avait franchi 6,17 m pour effacer Renaud Lavillenie des tablettes - Duplantis a un monde d'avance sur ses concurrents même si sa marge s'est (un tout petit peu) rétrécie depuis que le Grec Emmanouil Karalis a franchi 6,17m début mars, améliorant de 9 cm son record personnel pour devenir le deuxième meilleur performeur de l'histoire.

Leur duel prévu samedi soir 21 mars à Torun, où Duplantis avait décroché en 2021 le titre de champion d'Europe en salle, est l'un des évènements phares de la compétition.

Hodgkinson pour une première

Elle aussi avait été titrée à Torun en 2021 et elle aussi a battu un record du monde cet hiver : la Britannique Keely Hodgkison, championne olympique du 800 m, est l'immense favorite pour l'or mondial pour sa première participation à des Mondiaux indoor.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'athlète de Manchester, qui avait dû se contenter du bronze mondial à Tokyo en septembre au terme d'un été où elle avait été freinée par plusieurs blessures, s'est emparée en février du vieux record du monde du 800m en salle en coupant la ligne en 1 min 54 sec 87, quasiment une seconde de mieux que la précédente marque qui avait été établie 24 ans plus tôt, le 3 mars 2002, jour de sa naissance.

Le record du monde en salle du 800 m masculin a également été battu en janvier par Josh Hoey (1:42.50) mais l'Américain, champion du monde en salle en titre, a décidé de faire l'impasse sur le déplacement en Pologne.

Holloway et Ingebrigtsen absents

Plusieurs autres médaillés d'or à Nankin l'hiver dernier ne seront pas du voyage à Torun.

Star du 60 m haies, triple champion du monde en salle et invaincu dans la discipline depuis plus de 10 ans, l'Américain Grant Holloway a renoncé pour la première fois de sa carrière à la saison indoor, encore gêné par des blessures qui l'ont déjà freiné l'été dernier.

Son absence ouvre des possibilités pour ses rivaux habitués jusque-là à se contenter de l'argent ou du bronze, d'autant que le meilleur performeur mondial de l'année, l'Américain Ja'Kobe Tharp, ne sera pas non plus à Torun.

Autre grand absent, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, sacré double champion du monde l'hiver dernier sur 1.500 m et 3.000 m, se remet d'une opération au tendon d'Achille.

En son absence, le Portugais Isaac Nader, surprenant champion du monde du 1.500 m en septembre à Tokyo et deux fois au pied du podium lors des Mondiaux indoors en 2024 et 2025, visera un premier titre en salle.

AFP/VNA/CVN