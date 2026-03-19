NBA : les Lakers et les Hawks enchaînent

Les Lakers ont signé contre les Rockets un septième succès consécutif grâce au duo Doncic-James, alors qu'Atlanta a étendu sa série de victoires à onze en allant gagner à Dallas, le 18 mars en NBA.

>> NBA : Gilgeous-Alexander dépasse Chamberlain avec un 127e match de suite à 20 points ou plus

>> NBA : 50e succès pour Wembanyama et les Spurs

>> NBA : le Thunder premier qualifié pour les play-offs, les Spurs sur leur lancée

Photo : AFP/VNA/CVN

Doncic et James portent les Lakers

Luka Doncic a inscrit 40 points et LeBron James en a ajouté 30 pour permettre aux Lakers de s'imposer à Houston (124-116) et de porter à sept leur série de victoires consécutives.

Meilleur marqueur de la ligue cette saison (33 points de moyenne par match), Doncic a ajouté 10 passes décisives et 9 rebonds, alors que James a réussi 13 de ses 14 tirs.

"Il a fait la différence avec des tirs décisifs, à un moment crucial", a déclaré le vétéran de 41 ans, couvrant de louanges son coéquipier slovène. "Il a fait ça toute l'année pour nous et il est dans un excellent rythme depuis le début de la saison; nous essayons simplement de le soutenir", a-t-il ajouté.

James, le meilleur marqueur de tous les temps de la NBA, a livré une performance magistrale. "Je ne me sentais pas très bien à mon réveil, ni même en arrivant au stade. J'étais assez fatigué après le dernier match", a-t-il souligné. "Mais une fois que l'esprit de compétition s'est mis en marche, on a trouvé notre rythme et on a simplement essayé de réaliser quelques belles actions", a expliqué LBJ.

Chez les Rockets, Kevin Durant, discret dans le premier acte, s'est réveillé dans le second pour finir avec 18 points. Alperen Sengun (27 points, dix passes) a été une nouvelle fois le pilier de la franchise texane. Amen Thompson (26 points) a lui été trop inefficace dans la raquette pour que Houston l'emporte.

Au classement, les Lakers, en 3e position à l'Ouest, ont une belle marge pour espérer valider leur billet pour les play-offs dès la fin du mois. Cinquièmes, les Rockets, qui pointent à trois victoires derrière, sont également en bonne posture.

Onze à la suite pour les Hawks

Les Hawks se sont imposés chez les Mavericks (135-120), signant une 11e victoire consécutive. CJ McCollum a mené Atlanta avec 24 points, bien épaulé par Jalen Johnson, proche du triple-double (17 points, 11 passes, 9 rebonds).

Le Français Zaccharie Risacher a marqué cinq points et pris six rebonds en 16 minutes. Les Hawks ont fait la différence collectivement tandis qu'en face, Daniel Gafford, sorti du banc, a inscrit 24 points (9/10 aux tirs) mais son équipe a encore souffert défensivement.

Dallas, qui a subi son onzième revers en 13 matches, poursuit sa chute au classement à l’Ouest, en 13e position.

À l'inverse, Atlanta se retrouve 8e à l'Est. Les joueurs de Quin Snyder peuvent viser une place directe pour les play-offs puisque Toronto, 5e, ne compte qu'une victoire de plus.

Les Raptors ont battu les Bulls à Chicago (139-109) pour signer un troisième succès d'affilée.

Le Thunder sur sa lancée

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Thunder d'Oklahoma City a écrasé les Brooklyn Nets (121-92) à New York, enchaînant une 10e victoire consécutive et consolidant le meilleur bilan de la ligue (55v-15d). Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 20 points, prolongeant son record de matches consécutifs à au moins 20 unités, et Jared McCain a ajouté 26 points en sortie de banc.

Oklahoma City a rapidement plié la rencontre, menant 60-24 à la pause. De leur côté, les Nets ont égalé leur plus faible total de points sur une mi-temps qui remontait à la saison 1997-98.

Le meneur français de Brooklyn Nolan Traoré (13 points et six passes) n'a rentré que quatre tirs sur 14.

Son équipe, battue pour la cinquième fois de suite et 13e à l'Est, n'a plus rien à jouer cette saison.

AFP/VNA/CVN