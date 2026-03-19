Équipe de France : dernière revue avant le grand voyage, Mbappé comme toujours au centre de l'attention

Didier Deschamps divulgue le 19 mars sa liste pour la tournée de l'équipe de France aux États-Unis, qui sera l'occasion d'une dernière revue d'effectif avant l'officialisation fin mai du groupe pour le Mondial-2026, avec comme toujours Kylian Mbappé, convalescent, au centre de l'attention.

>> La France avec le Sénégal, la Norvège et un barragiste intercontinental dans le groupe

>> Foot : Benzema ne ferme pas la porte à un retour en équipe de France

>> Mondial-2027 : secouées, les Bleues renversent l'Irlande grâce à Melvine Malard

Photo : AFP/VNA/CVN

À moins de trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada), la fenêtre internationale du mois de mars va permettre aux Bleus de s'étalonner en amical face à deux nations sud-américaines, les quintuples champions du monde brésiliens (le 26 à Foxborough dans le Massachusetts) et la Colombie (le 29 à Landover dans le Maryland).

Les Français vont également avoir un avant-goût de ce qui les attend durant la compétition puisqu'une de leurs trois rencontres du 1er tour, contre la Norvège, le 26 juin, est justement prévue au Gillette Stadium de Foxborough, près de Boston, où ils établiront leur camp de base.

Mais, avant d'embarquer pour la grande aventure outre-Atlantique, Deschamps a une liste à affiner et ce premier séjour américain d'une semaine est censé l'éclairer dans l'optique de ses futurs choix.

La superstar Kylian Mbappé n'a bien évidemment, et sauf blessure, aucun souci à se faire pour la Coupe du monde mais sa présence à cette tournée a longtemps été incertaine en raison d'une entorse au genou gauche qui l'a tenu éloigné des terrains près d'un mois.

Le capitaine a toutefois refait son apparition sur une pelouse mardi en Ligue des champions avec le Real Madrid en entrant en fin de match face à Manchester City (2-1).

Suspense en défense

Il sera donc du voyage, et sans doute pas uniquement dans le rôle d'ambassadeur lors d'opérations marketing qui lui étaient promises il y a encore quelques semaines. Si l'attaquant, qui a semblé pleinement rétabli à l'Etihad Stadium, passe avec succès un deuxième test d'ampleur dimanche lors du derby madrilène contre l'Atlético en Liga, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas titulaire pour défier la Seleçao, avant d'être sans doute ménagé face aux Colombiens.

Les interrogations portent plus sur la défense. Si, dans l'axe, les postes sont bien pourvus (William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez), le suspense est plus prégnant sur les côtés.

À droite, le titulaire Jules Koundé sera absent sur blessure (ischio-jambier) et Deschamps pourrait offrir, aux côtés de Malo Gusto, une chance à Pierre Kalulu, qui a connu son unique sélection contre l'Espagne en demi-finales de la Ligue des nations en 2025 (défaite 5-4).

À gauche, le duo Lucas Digne-Théo Hernandez étant à la peine en club, le patron des Bleus pourrait être tenté par d'ultimes essais (Adrien Truffert, Mathieu Udol).

Chevalier en danger

La situation de Lucas Chevalier est aussi l'un des enjeux de la liste du 19 mars. Incapable de s'imposer au PSG et auteur de prestations inquiétantes, l'ancien gardien lillois a perdu sa place au profit du Russe Matvey Safonov et voit son statut de No2 des Bleus derrière Mike Maignan fortement menacé.

"Il y a une réflexion approfondie parce que c'est un poste particulier, jouer c'est important. L'expérience et le vécu sont importants et ça rentre dans la réflexion mais la situation de Lucas n'est pas la meilleure pour lui et pour nous", a déclaré Deschamps en février.

Alphonse Areola, ex No3 en sélection, n'est pas non plus souvent aligné à West Ham. Jean Butez (30 ans), qui effectue une saison complète à Côme, sensation de la Serie A (4e), voire le jeune Lensois Robin Risser (21 ans), peuvent donc y croire.

Il y a moins d'incertitudes au milieu où tous les cadres sont aptes (Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga). Y aura-t-il un espace pour d'autres postulants (Kephren Thuram, Matteo Guendouzi, Youssouf Fofana, Corentin Tolisso)?

L'attaque de Deschamps a elle de quoi faire frémir la planète (Mbappé, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué, Rayan Cherki, Hugo Ekitike). La pépite monégasque Maghnes Akliouche (24 ans), en net regain de forme, espère pouvoir s'y glisser.

AFP/VNA/CVN