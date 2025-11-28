Ski : Copper Mountain retrouve la Coupe du monde, Shiffrin et Odermatt pour des doublés

Vingt-quatre ans après, la station du Colorado Copper Mountain retrouve à partir de jeudi 27 novembre la Coupe du monde de ski, où la star locale Mikaela Shiffrin et le génie suisse Marco Odermatt sont attendus pour briller.

Photo : AFP/VNA/CVN

Traditionnellement, c'est à Killington qu'a lieu l'étape de Coupe du monde lors du week-end de Thanksgiving mais la station du Vermont, en pleins travaux pour rénover sa télécabine principale, n'était pas en mesure d'accueillir la compétition cette année. C'est donc à Copper Mountain, dans les Rocheuses, qu'elle a été attribuée.

Cette dernière, prisée des skieurs de vitesse qui s'y entraînent en début d'hiver, n'a accueilli que trois fois des Coupes du monde de ski (1976, 1999, 2001), à chaque fois pour remplacer des sites où les conditions météo n'étaient finalement pas au rendez-vous.

Ironie du sort, les conditions n'y sont pas optimales cette année avec le froid qui tarde à s'installer, ne facilitant pas la préparation des athlètes.

Quatre courses sont malgré tout au programme, avec un super-G masculin jeudi 27 novembre pour ouvrir la saison de vitesse, un géant masculin vendredi, un géant féminin samedi et un slalom féminin dimanche.

Shiffrin star à domicile

Mikaela Shiffrin fait office d'immense tête d'affiche. La reine du ski aux 103 victoires en Coupe du monde (record absolu) est originaire de Vail, à quelques kilomètres seulement de Copper Mountain.

"C'est génial de voir que Copper est une vraie étape de la Coupe du monde, et pour moi c'est encore mieux car c'est tout près de chez moi, je vais pouvoir dormir dans mon propre lit et mes proches vont pouvoir venir", racontait-elle il y a quelques mois dans un journal local.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pleinement remise de sa blessure à l'abdomen qui l'avait handicapée la saison dernière, Shiffrin débarque à "Copper" après un début de saison retentissant marqué par ses deux victoires écrasantes lors des slaloms de Levi (Finlande) et de Gurgl (Autriche).

Elle a l'occasion samedi et dimanche de remporter ses 104e et 105e succès en Coupe du monde de ski.

Odermatt pour un doublé ?

Quadruple vainqueur du gros globe de cristal, Marco Odermatt est le favori pour les deux courses masculines au programme : le super-G jeudi 27 novembre, qui ouvre la saison de la vitesse, et le géant vendredi.

Le Suisse domine les deux disciplines, il détient les quatre derniers globes du géant et les trois derniers du super-G, discipline dont il est également champion du monde en titre.

Odermatt, qui veut mettre davantage l'accent sur la vitesse cet hiver, a parfaitement lancé sa saison en remportant le géant d'ouverture à Sölden (Autriche) fin octobre.

Photo : AFP/VNA/CVN

À deux mois et demi des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février), le Suisse veut marquer les esprits dès le début de l'hiver: "Je dois être performant dès le début de la saison pour arriver en forme et en confiance (aux JO), pour prendre des risques, car aux JO seules les médailles comptent", a déclaré le mois dernier Odermatt, qui vise un triplé (géant, super-G, descente) en Italie en février.

Kilde de retour

Le super-G de Copper Mountain va également marquer le retour en Coupe du monde, après quasiment deux ans d'absence, du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

No2 mondial en 2022 et en 2023, Kilde, 33 ans, avait chuté lourdement lors de la descente de Wengen (Suisse) en janvier 2024, avant que son retour sur les pistes ne soit longuement retardé en raison de graves infections.

Remis sur pieds, il a confirmé mercredi soir 26 novembre qu'il prendrait le départ du super-G jeudi.

"Deux ans, ça paraît une éternité... Et cette période sombre est maintenant derrière moi", a déclaré le skieur aux 12 victoires en Coupe du monde dans une vidéo sur son compte Instagram. "C'est pour ce jour que je me suis battu, c'est là que je dois être. Demain (jeudi 27 novembre), je cours à nouveau", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN