Promotion record pour le jeune sumotori ukrainien Danylo Yavhusishyn

Le lutteur de sumo Danylo Yavhusishyn est entré dans l'histoire mercredi 26 novembre en devenant le premier Ukrainien à être promu au deuxième rang le plus élevé de ce sport japonais ancestral, et ce en un temps record.

Âgé de 21 ans, le jeune homme, qui a fui la guerre en Ukraine il y a trois ans, est le lutteur qui a gravi le plus rapidement les échelons depuis l'introduction du calendrier actuel de six tournois par an en 1958, passant du grade le plus bas de rung au statut d'ozeki.

Il était déjà devenu le premier lutteur ukrainien à remporter une compétition en s'imposant dimanche lors du Grand Tournoi de sumo de Kyushu. Il est seulement le quatrième Européen à devenir ozeki, après des lutteurs estonien, bulgare et géorgien.

"Je vais m'efforcer de viser encore plus haut, d'une manière qui ne déshonore pas le titre d'ozeki", a déclaré Yavhusishyn, aussi connu sous son nom de combattant, Aonishiki, lors de sa cérémonie de promotion.

L'Ukrainien a connu une ascension fulgurante dans le monde du sumo depuis ses débuts en juillet 2023. Il a couronné une année exceptionnelle en battant dimanche le grand maître Hoshoryu lors d'un match décisif, remportant ainsi son premier titre après seulement 14 tournois.

Yavhusishyn a reçu sa promotion lors d'une cérémonie traditionnelle dans l'ouest de Fukuoka, où il s'est incliné devant d'anciens lutteurs de sumo devant des paravents dorés et des fleurs de célébration.

Il a ensuite brandi une grande dorade comme symbole de chance et de célébration.

"Je me suis surpris moi-même, mais je n'ai jamais prêté attention à la rapidité avec laquelle les choses évoluent", a-t-il déclaré dans un japonais fluide. "La meilleure chose que j'ai faite est d'écouter attentivement ce que me dit mon maître d'écurie".

Yavhusishyn, né dans le centre de l'Ukraine, a commencé le sumo à sept ans, devenant champion national à 17 ans. Son âge lui a permis d'échapper de justesse à la conscription militaire ukrainienne pour les hommes âgés de 18 ans et plus, après l'invasion par la Russie.

Avec sa famille ils se sont réfugiés en Allemagne, avant qu'il ne parte s'installer au Japon, sans connaître la langue. Ses parents sont toujours en Allemagne.

"Ce que j'apprécie le plus, c'est le soutien qu'ils m'ont apporté avant mon arrivée au Japon", a-t-il déclaré. "Ils étaient vraiment heureux quand j'ai remporté le tournoi et je vais les appeler après la cérémonie".

