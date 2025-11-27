Ligue des champions : Vitinha, version champion d'Europe

Auteur d'un triplé mercredi 26 novembre face à Tottenham, le milieu et maestro parisien Vitinha a porté les champions d'Europe face à Tottenham (5-3), en sonnant la révolte et en signant une prestation qui rappelle les bons souvenirs de la saison dernière.

Photo : AFP/VNA/CVN

Jusqu'à mercredi 26 novembre, les trois joueurs de l'entre-jeu, Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves avaient très peu joué ensemble cette saison en Ligue des champions (seulement face à l'Atalanta en septembre) et même en championnat (à Lyon en novembre).

Et tout est différent quand ce trio, qui a marqué l'Europe la saison dernière par sa puissance et sa domination dans l'entre-jeu parisien, est aligné.

Moins impressionnants qu'au printemps dernier, ils ont encore de la marge pour revenir à ce niveau qui a porté le PSG au sommet européen, manquant de temps de jeu ensemble et de rythme individuellement.

Mais c'est bien eux qui ont sonné la révolte mercredi soir 26 novembre, bien plus efficaces que les attaquants parisiens Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia, toujours en délicatesse.

Et en particulier le Portugais, Vitinha, troisième du Ballon d'or cette saison derrière Ousmane Dembélé et Yamine Lamal, qui a permis au PSG de revenir deux fois au score.

"Mon grand défi"

Photo : AFP/VNA/CVN

A 25 ans, il a été le taulier mercredi 26 novembre, alors que le capitaine Marquinhos n'a pas a été très serein en défense pour son 500e match, à l'image de son équipe encore fébrile par séquence.

"Je dois continuer dans cet aspect de leader. En tant que vice-capitaine, j'essaie de contrôler pendant le match, de parler avec mes coéquipiers, de me sentir comme l'un des leaders. J'ai beaucoup de marge", expliquait au début du mois l'ancien joueur de Porto.

En plus de rayonner en distribuant sereinement ses ballons, le No6 s'est illustré par son efficacité face aux buts et ses frappes pures.

Servi par le jeune "titi" Quentin Njdantou devant la surface et sans contrôle, "Viti",a profité de l'espace laissé devant lui pour enclencher une puissante frappe du droit sous la barre (1-1, 45e), égalisant une première fois.

C'est aussi lui qui a ramené le PSG à 2-2, cette fois du pied gauche: après avoir crocheté son adversaire, il a marqué d'une frappe enroulée du gauche (2-2, 53e).

Et c'est encore lui qui est à l'origine du pénalty sifflé pour le PSG (sa frappe a été contrée par la main de Cristian Romero), qu'il a transformé en prenant parfaitement le gardien à contre-pied (4-2, 76e), avant de sortir sous les acclamations du Parc des princes quelques instants plus tard. Le premier triplé de sa carrière.

"Je me sens bien, il faut continuer comme ça, c'est pas facile de maintenir ce niveau, c'est mon grand défi, maintenir mon niveau et rester le plus constant possible", a réagi le Portugais, et "le meilleur reste à venir".

"Sensationnel"

Sa perte de balle devant la surface parisienne a provoqué le deuxième but de Kolo Muani mais personne ne lui en tiendra rigueur au vu de sa prestation qui rappelle le printemps européen 2025 du PSG.

"Il a été sensationnel, on est très content qu'il soit ici", s'est réjoui Luis Enrique, qui l'a chaleureusement félicité à sa sortie.

"Il nous montre à quel point il est important. je l'ai vu arriver et prendre du poids dans cette équipe. Aujourd'hui c'est lui qui contrôle notre jeu, notre maître au milieu du terrain, donne le tempo, d'un côté à l'autre" a commenté Marquinhos. "Je pense que le coach adore ce joueur, il est toujours sur le terrain, on lui dit parfois qu'il doit se reposer (rires), c'est un joueur qui aime le foot et se donne à fond. Parfois à l'entraînement, le coach doit lui dire qu'il arrête de jouer au ballon et qu'il se repose", a-t-il pouruisvi, "c'est un des meilleurs milieu du monde".

"Nous avons joué contre une bonne équipe, avec un Ballon d'Or (Ousmane Dembélé) et peut-être le prochain... Vitinha, waouh, quel joueur", a déclaré de son côté le coach des Spurs, Thomas Frank.

AFP/VNA/CVN