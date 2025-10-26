Ski : l'Autrichienne Scheib crée la surprise à Sölden, Shiffrin au pied du podium

Dans le vent et la grisaille, la skieuse autrichienne Julia Scheib a créé la surprise en remportant samedi 25 octobre le géant d'ouverture de la saison de Coupe du monde à Sölden en Autriche, devançant les cadors pour signer à 27 ans sa première victoire sur le circuit.

>> Ski alpin : Brignone reprend sa quête du gros globe à Sestrières

>> Ski: avec le géant, un nouveau globe pour Brignone, succès et 100e podium pour Gut-Behrami

>> Ski : Shiffrin termine la saison en trombe, Noël 2e mais déçu

Photo : AFP/VNA/CVN

Longtemps blessée la saison dernière, la reine du ski Mikaela Shiffrin a signé son retour parmi les toutes meilleures de la discipline en se hissant au pied du podium.

Un an après avoir décroché, déjà à Sölden, son premier podium en Coupe du monde (3e), Julia Scheib signe son premier succès sur le circuit mondial samedi, elle qui était régulièrement dans le top-10 en géant ces deux derniers hivers.

L'Autrichienne a écrasé la course dès la première manche quand, après avoir bien négocié le début de course malgré des conditions moyennes (vent et visibilité réduite), elle a fait la différence en fin de tracé pour couper la ligne avec 1 sec 28 d'avance sur sa dauphine, la Croate Zrinka Ljutic (finalement 10e).

En deuxième manche, Scheib s'est donc élancée en dernière position et a géré tant bien que mal la pression pour couper la ligne avec 58 centièmes d'avance sur l'Américaine Paula Moltzan tandis que la Suissesse Lara Gut-Behrami complète le podium (+ 1,11 sec).

Au pays du ski roi, le pubic connaisseur a pu célébrer la première victoire d'une Autrichienne en géant de Coupe du monde depuis mars 2016 et Eva-Maria Brem.

"Je n'aurais jamais cru gagner ! J'étais tellement soulagée de voir du vert s'allumer (synonyme de vitcoire) en fin de course. Je suis juste heureuse, en plus devant mon public, c'est génial", a réagi Scheib au micro de la Fédération internationale de ski (FIS).

Shiffrin au pied du podium

À un peu plus de 100 jours des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février), point d'orgue de l'hiver déjà dans toutes les têtes, les interrogations étaient nombreuses concernant la reine du ski Mikaela Shiffrin, longuement blessée la saison dernière.

Mais l'Américaine aux 101 victoires en Coupe du monde (un record absolu), a réussi à se hisser à la 4e place (+ 1,42) pour signer son retour parmi les toutes meilleures, et ce malgré un dossard moyen (20) lié de sa longue absence la saison passée.

Après sa chute et sa blessure à l'abdomen en novembre 2024, Shiffrin avait été éloignée des pistes pendant deux mois et demi. À son retour, elle avait retrouvé la victoire en slalom mais s'était très peu alignée en géant.

"Je me sentais vraiment bien, et comparé à l'année dernière, là j'avais vraiment, vraiment hâte de commencer la saison. Ça a un goût particulier aujourd'hui", a affirmé Shiffrin.

La skieuse de 30 ans a indiqué plus tôt cette semaine qu'elle ne se sentait pas encore "parmi les plus rapides" mais qu'elle priorisait cette année le géant et le slalom, en délaissant la descente et en ne s'alignant que sur quelques super-G.

Brignone en spectatrice

L'Italienne Federica Brignone, championne du monde de la discipline, vainqueure l'année dernière à Sölden et détentrice du gros globe de cristal et du globe du géant, n'était pas au départ en raison d'une grosse blessure au genou qu'elle soigne toujours, mais était bien présente en bas de la piste autrichienne pour encourager ses coéquipières.

À quelques mois des Jeux olympiques à domicile, les Italiennes n'ont pas brillé : sans Brignone et sans Marta Bassino qui s'est blessée mercredi à l'entraînement, elles ont aussi essuyé l'abandon de Sofia Goggia, plutôt spécialistes des épreuves de vitesse, qui a chuté lors de la première manche samedi.

Côté Françaises, Clara Direz était la seule à s'être qualifiée en deuxième manche. Elle termine à la 26e place (+ 1,34 sec). Axelle Chevrier, Camille Cerruti et Doriane Escane sont toutes les trois sorties en piste de première manche. La Coupe du monde se poursuit dimanche 26 octobre avec le géant masculin, toujours à Sölden.

AFP/VNA/CVN











