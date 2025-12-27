NBA : le Jazz fait chuter Detroit, Chicago sur sa lancée

Le Utah Jazz, à la traîne dans la Conférence Ouest, a réussi l'exploit à domicile de faire chuter les Detroit Pistons, leader de cette Conférence, 131 à 129 vendredi soir 26 décembre en NBA, au cours d'une soirée où Chicago, lancé, a signé sa cinquième victoire d'affilée contre Philadelphie 109 à 102.

À Salt Lake City, Keyonte George, qui a été l'homme du match avec 31 points, a offert la victoire au Jazz (131-129) grâce à un panier à 2,1 secondes du buzzer.

D'une tentative désespérée à trois points sur le buzzer, Cade Cunningham n'a pas réussi à renverser la situation pour les Pistons, qui avaient remporté huit de leurs dix matches précédents.

Aux 31 points de George sont venus s'ajouter pour le Jazz les 30 de Lauri Markkanen.

Cunningham, malgré son activité (29 points, 17 passes décisives), n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe.

Malgré cet accroc, les Nuggets demeurent néanmoins largement leader de la Conférence Est. Le Utah, qui restait sur quatre défaites, reste 12e à l'Ouest.

Deux autres équipes du haut du tableau dans cette Conférence Est ont également chuté: Philadelphie (5e), qui a cédé en fin de match à Chicago (désormais 9e) 109 à 102, et Toronto (4e), largement battu à Washington (138-117), qui n'est plus la lanterne rouge du classement.

Les Sixers, qui traversent une mauvaise passe, ont perdu le cinquième de leurs onze derniers matches. Ils ont été victimes d'une équipe des Bulls qui a fait preuve de caractère. Menée après le troisième quart-temps, l'équipe de l'Illinois a renversé la vapeur dans le dernier quart pour décrocher son cinquième succès de rang.

Festival offensif de Boston

"C'était un peu brouillon, mais on a quand même gagné", s'est satisfait White qui, discret jusque-là, a été décisif dans ce dernier quart-temps remporté 28-17 par les Bulls et au cours duquel il a inscrit dix de ses 13 points.

Joel Embiid a marqué 31 points pour les Sixers. Sur un layup de sa part, Philadelphie menait encore de trois points (102-99) à moins de quatre minutes de la fin. Mais les Bulls ont ensuite signé un 10-0 fatal à l'équipe visiteuse.

Si Detroit, Philadelphie et Toronto sont tombés à l'extérieur, un autre cador de la Conférence Est, Boston (3e), s'y est imposé brillamment, dans l'Indiana contre les Pacers, éreintés 140 à 122.

Jaylen Brown (30 points), Payton Pritchard (29 pts, 9 rebonds) et Sam Hauser (23 pts), qui a eu une réussite insolente aux tirs primés (7 sur 8, en sortie de banc) ont été les principaux artisans de la quatrième victoire d'affilée des Celtics.

À Washington, les Wizards ont ensorcelé les Raptors (138-117). Cette victoire, leur sixième seulement de la saison contre 23 défaites, leur permet d'abandonner aux Pacers la dernière place de la Conférence.

Bilal Coulibaly s'est illustré pendant cette rencontre, avec 21 points, huit rebonds et trois interceptions.

"On a manqué d'agressivité (en première période). Ce qu'il nous fallait ensuite, c'est être meilleurs physiquement", a déclaré le jeune arrière français des Wizards.

Dans la Conférence Ouest, les Los Angeles Clippers relèvent la tête. Après la perte du premier quart-temps, ils ont remporté les trois autres, dont les deux derniers, pour aller s'imposer à Portland 119 à 103 et signer leur troisième succès de rang.

Mauvaise nouvelle par contre chez les Lakers, qui ont annoncé qu'Austin Reaves, blessé au mollet gauche contre Houston jeudi, serait absent pendant au moins un mois.

