CAN-2025 : match épique sans vainqueur entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun

La Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont neutralisés (1-1) dans un match au rythme échevelé dimanche 28 décembre à Marrakech lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc.

Entre les Éléphants, tenants du titre, et les Lions Indomptables, en quête d'ordre dans la tanière, outre la première place de la poule, il s'agissait surtout d'une affaire de famille.

Sous les yeux du capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé et de son frère Ethan, ceux de ses coéquipiers, les inséparables Jules Koundé et Aurélien Tchouameni, tous présents à Marrakech, les "frères ennemis" du football africain ont offert un spectacle épique dans une CAN qui en manquait cruellement jusqu'à présent.

La partie est même devenue complètement folle au retour de vestiaires lorsque les Éléphants, après un premier but refusé à Franck Kessié leur capitaine pour une faute préalable de Vakoun Bayo (48e), ont ouvert le score grâce à Amad Diallo, désigné homme du match, d'un sublime enroulé du pied gauche (51e).

Dans un mano a mano haletant, le Cameroun, qui avait démarré la seconde période tambour battant, avec une action dangereuse de Bryan Mbeumo, partenaire de Diallo à Manchester United, et une frappe sur la barre transversale de Daniel Namaso (50e), a immédiatement égalisé sur une frappe contrée de Junior Tchamadeu qui a lobbé le gardien Yahia Fofana (56e).

De ce duel de "belle famille" comme les deux camps aiment à se qualifier, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est illustrée la première.

Transversale contre transversale

Dès la deuxième minute, Ghislain Konan a débordé sur son couloir gauche et son centre flottant a touché la barre de Devis Epassy, le gardien camerounais, pas encore rentré dans son match et à deux doigts d'être surpris.

Installés dans le camp camerounais, confisquant le ballon, les partenaires de Seko Fofana, préféré à Jean-Michael Séri, se sont procurés les situations les plus dangereuses lors de la première demi-heure de jeu, face à des Lions Indomptables d'abord incapables de sortir de leur moitié de terrain.

Mais assis sur une solide défense, le Cameroun, efficace en transition, a finalement été le plus proche d'ouvrir le score lorsque la reprise de Christian Kofane s'est écrasée sur la barre de Fofana (21e).

À la supériorité technique ivoirienne, le Cameroun a compensé par une envie de tous les instants, n'abdiquant jamais sur aucune action. Indomptables.

Comme sur la toute dernière action, un corner dangereux ivoirien qu'une contre-attaque plus tard a failli se transformer en but de Bryan Mbeumo.

Avec quatre points chacun, les deux "frères ennemis" du football africain sont en ballotage très favorable pour se qualifier lors de la dernière journée et font un premier éliminé, le Gabon, battu (3-2) par le Mozambique plus tôt dimanche.

La Côte d'Ivoire défiera d'ailleurs les Panthères, défaites deux fois lors de leurs deux premiers matches et qui sont sûres de terminer à la dernière place.

Le Cameroun, en plein renouveau, se verra proposer un nouveau test face au Mozambique qui peut encore terminer premier du groupe grâce à sa victoire sur le Gabon, la première de son histoire en Coupe d'Afrique.

