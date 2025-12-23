Ski : à Alta Badia, le Norvégien McGrath souffle la victoire à Clément Noël

Le Norvégien Atle Lie McGrath a remporté lundi 22 décembre le slalom d'Alta Badia en Italie, terminant juste devant le champion olympique français Clément Noël, qui signe son 2 e podium de l'hiver.

Photo : AFP/VNA/CVN

Légèrement en tête à l'issue de la première manche, Clément Noël n'a pas résisté à McGrath en seconde manche et finit derrière à 30/100e du Norvégien. Le Suisse Loic Meillard complète le podium à 39/100e.

Vice-champion du monde en titre, McGrath signe dans la station des Dolomites sa quatrième victoire en Coupe du monde mais sa première cet hiver, lui qui avait terminé 3e du slalom de Gurgl (Autriche) en novembre et 3e lors du géant d'ouverture à Sölden.

"Je suis incroyablement heureux. Alta Badia est un de mes endroits préférés. J'ai eu un weekend difficile la semaine dernière à Val d'Isère (abandon en slalom) et sur la route pour venir ici, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'y aille à fond, que ma saison commençait vraiment maintenant", a savouré le Norvégien de 25 ans au micro de la Fédération internationale de ski, frustré après avoir laissé filer la victoire à Gurgl en novembre alors qu'il refermait le portillon.

"Gagner aujourd'hui, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Je n'ai pas eu beaucoup de réussite en début de saison donc cette victoire fait du bien", a ajouté sur Eurosport McGrath.

Noël "plutôt content"

En quête d'une première victoire cet hiver, le Français Clément Noël avait été le plus solide en première manche mais il ne comptait que 9 centièmes d'avance sur McGrath au moment de refermer le portillon. Moins précis que le Norvégien, il a fait une faute en début de seconde manche qui lui a coûté la victoire.

"C'était très serré en première manche, donc tout était possible en deuxième", a admis Noël au micro d'Eurosport. "Au total, je suis plutôt content de ma journée même si on veut toujours gagner quand on referme le portillon. Mais je skie bien en ce moment, je n'ai pas à être inquiet."

Il signe malgré tout un nouveau podium cette saison après sa deuxième place à Levi (Finlande) en novembre. Il s'agit de son 32e podium en Coupe du monde de ski.

Parmi les autres Français en lice, Paco Rassat, vainqueur à Gurgl en novembre, signe une belle 6e place (+ 85/100e). Victor Muffat-Jeandet est 16e et Steven Amiez 19e.

Quatrième dimanche malgré des problèmes de dos qui l'empêchent de s'entraîner, le Norvégien Timon Haugan (245 points) conserve la tête du classement de la spécialité devant les Français Clément Noël (182 points) et Paco Rassat (180 points).

La Coupe du monde masculine de ski se poursuit le 27 décembre avec le super-G de Livigno. Le prochain slalom est prévu le 7 janvier à Madonna di Campiglio en Italie.

AFP/VNA/CVN