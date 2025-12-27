Trophée Jules-Verne : Coville (Sodebo) en avance à Bonne-Espérance

Thomas Coville et ses six équipiers, lancés autour du globe dans la quête du Trophée Jules-Verne à bord du maxi trimaran Sodebo, ont doublé vendredi 26 décembre le Cap de Bonne-Espérance en établissant un nouveau record entre Ouessant et cette marque du Sud de l'Afrique.

Photo : AFP/VNA/CVN

Parti le 15 décembre, l'Ultim de 32 mètres de long n'a mis que 10 jours 23 heures 55 minutes (BIEN 55) pour franchir la longitude de Bonne-Espérance, améliorant de près de dix heures le temps de référence sur ce tronçon, qui avait été établi par le Maxi Edmond de Rothschild de Franck Cammas et Charles Caudrelier en 2021 (11 jours 9 heures 53 minutes).

"C'est un super moment, on est très content du temps, et symboliquement, faire sous les 11 jours.... C'est un temps qu'on avait envisagé avec l'équipe de routage", a déclaré Thomas Coville lors d'une liaison vidéo juste après avoir établi ce nouveau temps référence.

"On est tous très heureux, mais ce n'est que le début de l'aventure", a ajouté le skipper.

Surtout, Sodebo Ultim 3 franchit Bonne-Espérance avec une avance de quasiment deux jours sur le détenteur du Trophée Jules-Verne, le maxi-trimaran Idec Sport de Francis Joyon qui avait passé cette marque en 12 jours et 19 heures 28 minutes fin décembre 2016, en route pour réaliser le nouveau temps de référence autour du monde en 40 jours et 23 heures.

"C'est juste hallucinant les distances qu'on peut parcourir avec ces bateaux, parce qu'en plus d'être à Bonne-Espérance, on a fait beaucoup de route sur l'Atlantique Sud", a déclaré peu avant le passage du Cap Pierre Leboucher, un des équipiers de Sodebo, en référence au détour effectué par Sodebo au large des côtes brésiliennes pour contourner l'Anticyclone de Sainte-Hélène.

"C'est sûr qu'on est en avance sur le record de Joyon. Mais après, les prévisions, on ne sait pas ce que ça va donner. Tant qu'on n'aura pas repassé l'équateur, on ne saura pas vraiment ce qui nous attend."

L'équipage de Coville, qui a déjà parcouru plus de 6.500 milles depuis Ouessant, doit encore en avaler plus de 15.700 pour boucler son tour du monde. Pour s'emparer du Jules-Verne, le maxi-trimaran devra être de retour sur la ligne au large d'Ouessant avant le 25 janvier, à 20 h 31 min 35 secondes.

AFP/VNA/CVN