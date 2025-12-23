NBA : Le Thunder retrouve la victoire, Gilgeous-Alexander dans les pas de Chamberlain

Le champion en titre Oklahoma City a retrouvé lundi 22 décembre le chemin de la victoire en NBA, après une défaite vendredi 19 décembre dans le Minnesota, en s'imposant face aux Memphis Grizzlies (119-103) grâce notamment à 31 points de Shai Gilgeous-Alexander pour son 100 e match d'affilée à au moins 20 points.

Le Thunder gronde encore, SGA brille toujours

Oubliée la défaite sur le parquet des Timberwolves: emmenés par leur star canadienne et MVP de la saison dernière Gilgeous-Alexander, OKC a retrouvé le moral face aux Grizzlies (119-103).

"Nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau ce soir (lundi 22 décembre) mais nous en avons suffisamment fait pour gagner", a analysé pour la chaîne NBC le meneur du Thunder en reconnaissant que son équipe "devait néanmoins s'améliorer".

Car Memphis s'est montré menaçant avec un début de match étincelant qui lui a permis de se détacher de sept longueurs à l'issue du premier quart-temps. Avant qu'OKC ne prenne le contrôle de la partie dans le deuxième.

Gilgeous-Alexander, bien épaulé par Jalen Williams (24 pts) et Ajay Mitchell (16 pts en venant du banc), a désormais atteint ou dépassé la barre des 20 points dans 100 matchs d'affilée. Seul le légendaire Wilt Chamberlain l'avait fait avant lui.

"Mes coéquipiers me laissent prendre tous les tirs que je veux, les coachs me font confiance et moi je travaille pour m'améliorer chaque jour", a commenté le Canadien.

Avec cette victoire, la 26e pour 3 défaites, OKC conserve une large avance en tête de la conférence Ouest avant d'affronter mardi 23 décembre son dauphin actuel San Antonio (21v-7d).

Les Nuggets s'accrochent

Denver s'accroche à sa troisième place à l’Ouest : à domicile, les Nuggets ont dominé le Utah Jazz 135-112 et restent dans le sillage des Spurs avec le même bilan (21v-7d).

Nikola Jokic a tenu son rôle de leader de la franchise du Colorado avec 14 points, 13 rebonds et 13 passes, réalisant son 14e triple double de la saison, le 178e de sa carrière. Seuls Russell Westbrook (207) et Oscar Robertson (181) ont fait mieux dans l'histoire.

Jamal Murray (27 pts), Tim Hardaway Jr. (21 pts en venant du banc) mais également Cameron Johnson (20 pts) et Peyton Watson (20 pts) se sont illustrés pour emmener Denver à la victoire.

Boston tremble face à Indiana

Les Celtics ont fini par prendre la mesure des Pacers pour s'imposer 103-95 et porter à trois leur série de victoires consécutives.

Les mal classés de la conférence Est (14es, 6v-23d) ont pu croire à l'exploit lorsqu'ils ont atteint une avance de 20 points en début de troisième quart-temps.

Mais Boston a dominé la seconde mi-temps (60-34), notamment grâce à Jaylen Brown qui a inscrit 14 de ses 31 points dans le dernier quart-temps.

Les Celtics sont toujours troisièmes de la conférence Est (18v-11d), derrière Détroit (23v-6d) qui s'est imposé à Portland (110-102) et New York (20v-8d).

