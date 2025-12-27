CAN-2025 : vernie, l'Égypte est la première qualifiée pour les phases finales

L’Égypte, portée par sa star Mohamed Salah et bien aidée par l’arbitrage vidéo, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN-2025 en battant l'Afrique du Sud 1-0, vendredi 26 décembre à Agadir.

Photo : AFP/VNA/CVN

La première affiche de la Coupe d'Afrique des nations marocaine entre deux prétendants à la victoire finale n'a pas livré un spectacle éblouissant, mais les Pharaons n'en ont cure: avec six points avant leur dernière rencontre face à l'Angola, ils sont même assurés de terminer premier du groupe B et affronteront ainsi, toujours à Agadir, un troisième de poule.

Pour les Bafanas Bafanas, qui ont poussé fort pour égaliser en fin de rencontre, la qualification n'est pas du tout compromise alors que l'Angola et le Zimbabwe se sont neutralisés 1-1 plus tôt vendredi 26 décembre. Mais probables deuxièmes, ils devront ferrailler avec leurs homologues du groupe F à Rabat : la Côte d'Ivoire, le Cameroun voire le Gabon.

Mohamed Salah s'est une nouvelle fois mué en homme providentiel en provoquant une légère faute de Khuliso Mudau dans la surface et en transformant lui-même le penalty qu'elle avait engendré (1-0, 45e).

Au duel avec Salah, le défenseur des Mamelodi Sundowns lui a envoyé une main au visage que Pacifique Ndabihawenimana, l'arbitre de la rencontre, a sanctionné après une vérification de la VAR.

Déjà échaudés par ce coup du sort, les esprits sont encore montés en température lorsque l'arbitre burundais de la rencontre a exclu Mohamed Hany dans le temps additionnel de la première période pour un deuxième carton jaune suite à un tacle mal maitrisé.

La décision, logique, a provoqué l'ire d'Ibrahim Hassan, frère jumeau et adjoint d'Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, et une forte tension entre tous les acteurs du jeu, remplaçants et staff technique compris.

Sur la ligne

Beaucoup plus sereine lors de ce premier acte que lors de son entrée en lice face au Zimbabwe (2-1), l'Égypte, en infériorité numérique, a dû revoir son système à la pause en faisant sortir sa seconde star Omar Marmoush, l'attaquant de City, pour le milieu Emam Ashour, évoluant un cran un dessous.

Photo : AFP/VNA/CVN

Logiquement, les partenaires de "Mo" Salah, acculés dans leur moitié de terrain, malgré quelques contre-attaques, ont beaucoup subi, plié, mais sans jamais rompre.

Leur gardien vétéran, Mohamed Elshenawy, friable face au Zimbabwe, contesté depuis, a rassuré derrière sa ligne et la VAR, dans le temps additionnel de la seconde période cette fois, lui a évité d'avoir à briller sur pénalty après une main de Yasser Ibrahim qui semblait être sur la ligne de sa surface.

Vernis, les Pharaons ont également été portés par le Grand stade d'Agadir, rempli à ras-bord de spectateurs ayant compris qu'ils pourraient assister à la première affiche de la CAN-2025 gratuitement.

À l'initiative de l'ouverture gratuite des portes quelques minutes après le début de la partie, les organisateurs marocains ont été pris d'un léger vent de panique lorsque les spectateurs, beaucoup plus nombreux que les 40.219 annoncés, se sont massés dans les coursives et jusque sur le toit du stade.

De toit, l'Égypte espère plus que jamais atteindre celui de l'Afrique le 18 janvier pour la huitième fois de son histoire.

AFP/VNA/CVN