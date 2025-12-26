NBA : Wembanyama et les Spurs gâchent le Noël d'OKC, Jokic exceptionnel

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont battu pour la troisième fois en moins de deux semaines le Thunder d'Oklahoma City, champion en titre, cette fois lors de la traditionnelle journée NBA de Noël jeudi 25 décembre, qui a vu Nikola Jokic sortir vainqueur après un match exceptionnel avec Denver.

Photo : AFP/VNA/CVN

À Las Vegas le 13 décembre (111-109), à San Antonio mardi (130-110) puis en Oklahoma jeudi (117-102), les parquets changent mais le résultat reste en faveur des San Antonio Spurs, équipe en progrès devenue la bête noire du champion, pourtant intraitable avec les autres formations NBA.

Pour ce nouveau choc au sommet de la conférence Ouest, les Texans, en noir, ont joué le rôle du Père Fouettard, prenant la main dans le deuxième quart-temps et comptant jusqu'à 17 points d'avance lors du troisième.

Symbole de la rivalité naissante entre les deux franchises, et du poids pris par Wembanyama, le prodige français âgé de 21 ans a été sifflé par le public et ciblé par les défenseurs locaux, qui n'ont pas retenu leurs coups, avec plus ou moins de subtilité.

Toujours pas titulaire depuis son retour de blessure il y a deux semaines, Wemby n'a pas laissé une immense feuille de statistiques (19 points, 11 rebonds, 2 passes, 1 contre), mais il a été déterminant notamment dans le quatrième quart-temps en enchaînant une bonne passe pour Stephon Castle, un tir à trois points et un lay-up malgré une glissade.

Le meneur All-Star De'Aaron Fox a été excellent pour les Texans (29 points), et une nouvelle fois parfaitement relayé par les autres meneurs-arrières Stephon Castle (19 points, 7 passes) et Dylan Harper (12 points).

Jokic en triple-double

Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander a été contenu à 22 points, 6 rebonds et 4 passes, lors d'un match où le Thunder s'est montré maladroit de loin (11 sur 44).

Les Spurs, avec ce huitième succès d'affilée, ont consolidé leur deuxième place de la conférence Ouest (23 victoires - 7 défaites), derrière Oklahoma City, qui compte 26 succès pour 5 revers, dont 3 contre le nouveau rival texan.

En soirée, Nikola Jokic est sorti vainqueur d'un combat de poids lourds avec les Denver Nuggets face aux Minnestoa Timberwolves d'Anthony Edwards, 142-138 après prolongation.

Le triple MVP serbe a été exceptionnel avec 56 points, 16 rebonds et 15 passes, face aux 44 points d'Edwards qui a arraché la prolongation de loin à une seconde de la sirène après que les Wolves eurent été menés de 15 points dans le quatrième quart-temps.

Les Wolves ont même pris 9 points d'avance en prolongation avant de plier face à Jokic, auteur de 18 points dans les 5 minutes supplémentaires, à 2 sur 2 de loin notamment. Rudy Gobert a inscrit 9 points et pris 12 rebonds.

Redick furieux

En fin d'après-midi, les Houston Rockets ont gâché la fête à Los Angeles en infligeant une défaite, la troisième de suite, aux Lakers 119-96.

Le collectif mené par Luka Doncic (25 points, 5 rebonds, 7 passes) et LeBron James (18 points, 5 passes) a été totalement dépassé en défense, notamment par Kevin Durant (25 points, 9 passes) et Amen Thompson (26 points, 7 rebonds, 5 passes). Les Lakers ont en plus vu sortir Austin Reaves, touché à un mollet.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'entraîneur JJ Redick a fustigé "une très mauvaise équipe de basket", annonçant un retour salé à ses joueurs : "je ne fais pas encore 53 matches comme ça", a-t-il menacé.

Plus tôt, les New York Knicks avaient conquis un succès 126 à 124 face aux Cleveland Cavaliers à l'issue d'un match intense, lors duquel Jalen Brunson (34 points) avait su faire vibrer son Madison Square Garden, face aux 34 points de Donovan Mitchell.

Le rookie français Mohamed Diawara a réussi un bon mais court passage lors du premier quart-temps (5 pts en 3:40), tandis que Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet ne sont pas entrés en jeu.

