CAN-2025 : Le Sénégal, l'autre favori, se lance dans la compétition face au Botswana

" Conquérir une deuxième étoile ". Le Sénégal, prochain adversaire de l'équipe de France au Mondial-2026, lance mardi 23 décembre à Tanger face au Botswana (16h00) sa Coupe d'Afrique des nations dont il est l'autre favori avec le Maroc, pays organisateur.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le tirage au sort de la Coupe du monde l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique a fait tourner quelques têtes lorsque les Lions de la Teranga ont appris qu'ils croiseraient le fer avec la France.

Dix joueurs du groupe composé par Pape Thiaw, le nouveau sélectionneur qui a pris la succession d'Aliou Cissé il y a un an, évoluent en Ligue 1 et sept autres sont déjà passés par le championnat français.

"C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'euphorie autour de ça, c'est pour ça que j'ai laissé trois, quatre jours aux joueurs pour le vivre", a confié lundi 22 décembre Kalidou Koulibaly, le capitaine sénégalais qui entame sa cinquième CAN au Maroc.

"Mais après ces quatre jours, a-t-il poursuivi, je leur ai demandé de rester focus sur la Coupe d'Afrique. C'est une des meilleures voire la plus belle compétition au monde."

Car avant de rêver d'imiter leurs glorieux aînés de 2002 qui avaient fait tomber la France championne du monde lors du Mondial en Corée du Sud et au Japon, il y a une autre compétition à jouer, et un titre à aller chercher.

"Nous faisons partie des favoris et nous l'assumons", a posé Pape Thiaw mi-décembre en dévoilant la composition de son groupe.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je sais ce que c'est de gagner une Coupe d'Afrique, je sais ce que c'est de jouer une Coupe du monde, et je n'échangerai jamais une qualification à la Coupe du monde contre gagner une Coupe d'Afrique", a prolongé lundi 22 décembre son capitaine, symbole de cette sélection version Thiaw qui mêle cadres aguerris - comme Sadio Mané, le meneur de jeu star - et relève prometteuse à l'image du Parisien Ibrahim Mbaye, 17 ans, et du Monégasque Lamine Camara, 21 ans.

"Notre objectif est sans ambiguïté"

Champions d'Afrique en 2022 en Égypte, mais sortis prématurément du tournoi en 2023 au stade des huitièmes de finale par la Côte d'Ivoire, futur vainqueur, les Sénégalais, deuxième nation africaine au classement mondial de la Fifa derrière le Maroc, ont d'abord une revanche à prendre sur eux-mêmes et ont affiché clairement la même ambition que le Maroc : soulever la coupe le 18 janvier à Rabat, le soir de la finale.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Vous partez au Maroc à la quête d'un nouveau titre continental. Pour cette CAN, notre objectif est sans ambiguïté conquérir une deuxième étoile", a exhorté le président Bassirou Diomaye Faye en accueillant les joueurs au palais présidentiel à Dakar, deux jours avant leur départ pour Tanger, leur camp de base au Maroc.

L'attente présidentielle est partagée par tout un peuple : organisée par Pape Thiaw au stade de Léopold-Sédar Senghor, la dernière séance d'entraînement des Lions de la Teranga avant leur départ a réuni près de 60.000 personnes.

"C'était quelque chose d'indescriptible, (...), c'était quelque chose d'inoubliable pour nous", a souligné Koulibaly.

"C'est quelque chose que j'avais senti en 2022 quand on est revenu avec cette Coupe-là dans notre pays. C'est quelque chose que j'ai envie de ressentir encore un soir de 18 janvier, 19 janvier, quand on rentrera au pays", a poursuivi l'ancien défenseur de Naples désormais à Al-Hilal, dans le championnat saoudien.

Ensuite et ensuite seulement, il sera temps pour les Sénégalais de rêver des Bleus.

AFP/VNA/CVN