Ski : Goggia prend sa revanche à Val d'Isère, encore un podium pour Vonn

Frustrée après sa décevante 8 e place samedi 20 décembre en descente, Sofia Goggia a pris sa revanche dimanche en remportant le super-G de Val d'Isère, où l'Américaine Lindsey Vonn, troisième, s'est offert un nouveau podium.

En quête d'une première victoire en Coupe du monde cet hiver, l'Italienne championne olympique de la descente en 2018 avait pris tous les risques samedi sur la piste Oreiller-Killy mais, alors qu'elle jouait pour la gagne, une grosse faute lui avait fait perdre toute chance de victoire.

Dimanche, l'Italienne s'est élancée avec l'envie de remettre les pendules à l'heure en super-G : dossard 6, elle a réalisé une course juste, sans énorme prise de risques mais sans grosse faute non plus, pour signer sa première victoire de la saison.

"Le bonheur d'aujourd'hui n'efface pas la profondeur de la déception d'hier", a admis Goggia après la course dimanche. "Je suis toujours déçue de la descente mais en même temps, j'ai ma revanche. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je ne pensais pas que ça suffirait pour gagner mais je suis contente de m'être trompée."

Goggia signe dimanche sa 27e victoire en Coupe du monde, sa première cet hiver après ses deux 3e places la semaine dernière à Saint-Moritz (Suisse). Elle devance dimanche la Néo-Zélandaise Alice Robinson (+15/100e) et l'éternelle Lindsey Vonn (+36/100e), qui signe à 41 ans son 4e podium en 5 courses disputées ces 10 derniers jours.

"Je suis contente de partager un nouveau podium avec elle (Lindsey Vonn), mais je suis heureuse d'être devant elle cette fois", a souri Goggia, très amie avec l'Américaine.

"On se motive l'une l'autre"

La "Speed Queen", vainqueure de la première descente de Saint-Moritz la semaine dernière et 3e de celle de Val d'Isère samedi 20 décembre, a de nouveau réalisé un super-G solide dimanche 21 décembre dans la station savoyarde.

"Le fait d'avoir fait une faute mais d'être quand même proche de Sofia (Goggia) et d'Alice (Robinson), ça me donne vraiment confiance", a apprécié Vonn après la course. Attendues comme les grandes stars de la vitesse lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina en février, Goggia et Vonn apprécient leur saine rivalité.

"J'aime beaucoup la bataille avec elle : je la vois pousser fort sur les skis et ça me pousse moi aussi. Je pense qu'on se motive l'une l'autre et c'est chouette pour nous, pour les fans, c'est bien pour le sport", a affirmé Vonn.

Après sa victoire lors du super-G de Saint-Moritz la semaine dernière et sa 2e place dimanche 21 décembre, Alice Robinson (100 points) est en tête du classement de la spécialité devant Goggia (60 pts) et Vonn (50 pts).

"J'ai fait trembler Lindsey Vonn"

Côté Françaises, la favorite Romane Miradoli a pris de plein fouet une porte en début de tracé et n'a jamais pu rattraper son retard (9e à 94/100e).

La grosse surprise de la journée est venue de la Marseillaise Camille Cerutti, 5e (+82/100e) dimanche 21 décembre alors qu'elle n'avait jamais fait mieux qu'une 11e place en Coupe du monde, il y a quatre ans déjà à Val d'Isère.

"Ca fait quatre ans que j'essaye de me dire que ce n'était pas un coup de chance, cette 11e place, et là ça fait du bien car j'en ai bien ch... (Ces dernières années), j'ai lâché plusieurs fois dans la tête", a lâché la skieuse de 26 ans, très émue.

"Ce matin je suis partie avec de la rage, j'ai mis toute ma haine dans la manche, j'étais énervée d'hier (36e de la descente), je m'étais dit que la vitesse n'était plus faite pour moi. J'avais remis tout en question", a-t-elle raconté.

"Et là, j'ai fait trembler Lindsey Vonn, c'est le plus beau jour de ma vie", a souri Cerutti, grande fan depuis l'enfance de la reine américaine du ski, au point d'avoir toujours un poster d'elle accroché dans sa chambre.

Laura Gauché a pris la 16e place, Clara Direz la 34e place, Lois Abouly la 43e et Garance Meyer la 47e. La Coupe du monde féminine de ski se poursuit le 27 décembre avec le géant de Semmering en Autriche.

