Ouverture de la 18e Semaine maritime de Singapour

>> Singapour pilote un point de recharge pour les embarcations portuaires électriques

>> Singapour aura un nouveau Premier ministre le 15 mai

Photo : mpa.gov.sg/CVN

Organisé par l'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA), il comprend plus de 50 événements du 15 au 19 avril.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre des Transports et deuxième ministre des Finances, Chee Hong Tat, a souligné que Maritime Singapore avait continué de croître d'année en année - une marque du vote de confiance de l'industrie à Singapour et de la solide relation tripartite entre les entreprises, les travailleurs et le gouvernement.

Pour l'avenir, Chee Hong Tat a déclaré que Singapour vise à devenir une plaque tournante mondiale pour l'innovation, les opérations maritimes fiables et résilientes et les talents maritimes, afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de nos parties prenantes et permettre à Singapour de contribuer efficacement aux objectifs mondiaux de développement et de durabilité.

Le SMW est organisé autour de quatre piliers : la décarbonation, la numérisation, les services et le développement des talents. Plus de 10.000 professionnels maritimes d'environ 40 pays, dont des délégués de gouvernements, d'autorités portuaires et d'organisations internationales, ainsi que des experts du secteur et des leaders d'opinion, sont attendus au SMW.

Lors du SMW, un dialogue maritime a eu lieu sur le thème de la résilience de la chaîne d'approvisionnement, de la numérisation et de la décarbonisation sous la modération du professeur Simon Tay, président de l'Institut des affaires internationales de Singapour.

S'exprimant lors du dialogue, Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), a souligné la transition verte et numérique rapide qui se déroule dans le secteur maritime, motivée par les objectifs fixés par les États membres de l'OMI dans la stratégie de réduction des gaz à effet de serre de l'OMI 2023.

Arsenio Dominguez a déclaré que l'OMI est en passe d'adopter des mesures à moyen terme d'ici fin 2025 pour réduire les émissions de GES et atteindre les objectifs de zéro émission nette. Parallèlement à ce travail réglementaire, il est nécessaire de prendre en compte des questions telles que la sécurité, les prix, la disponibilité des infrastructures pour fournir de nouveaux carburants, les émissions du cycle de vie, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les obstacles à l'adoption, etc.

Les participants au dialogue ont discuté des défis auxquels l'industrie maritime est confrontée ; efforts et mesures pour relever les défis et saisir les nouvelles opportunités.

De plus, dans le cadre du SMW 2024, le premier salon professionnel Expo@SMW, qui se tiendra du 16 au 18 avril 2024, présentera les solutions maritimes d'une cinquantaine d'entreprises et de startups.

VNA/CVN