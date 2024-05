Deux navires de la Marine indienne arrivent à Kota Kinabalu en Malaisie

Photo: CTV/CVN

Les navires, sous le commandement du contre-amiral Rajesh Dhankhar, officier général commandant la flotte de l'Est, ont été chaleureusement accueillis par la marine royale malaisienne et le haut-commissariat de l'Inde en Malaisie, selon un communiqué de la Marine indienne.

Au cours de l'escale, le personnel des marines indienne et malaisienne participera à un large éventail d'interactions professionnelles, notamment des séances d'échange d'experts, du yoga, des rencontres sportives et des visites de navires, visant à renforcer davantage la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux marines.

Cette visite contribue à renforcer encore l'amitié et la coopération de longue date entre les deux voisins maritimes à travers une série d'engagements et d'activités. Le déploiement de navires de la Marine indienne dans cette région cruciale met également en évidence l’engagement inébranlable de la marine indienne envers les politiques "Act East" (Agir vers l'Est) et SAGAR (Vision pour la sécurité et la croissance inclusives dans la région) du gouvernement indien.

À la fin de la visite du port, les navires de la Marine indienne participeront à un exercice de partenariat maritime (MPX)/PASSEX en mer avec des navires de la marine royale malaisienne.

L'INS Delhi est le premier destroyer lance-missiles de classe Projet 15 conçu et construit localement, et l'INS Shakti est un navire de soutien de la flotte et tous deux font partie de la flotte orientale de la Marine indienne.

VNA/CVN