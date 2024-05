La Chine et la Hongrie élèvent leurs relations au rang de partenariat stratégique global à toute épreuve

La Chine et la Hongrie ont décidé jeudi 9 mai d'élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global à toute épreuve dans la nouvelle ère.

Photo: Xinhua/VNA/CVN

Cette décision a été annoncée lors des entretiens entre le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Cette année, qui marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Hongrie, constitue une nouvelle et importante opportunité pour le développement des relations bilatérales, a déclaré M. Xi.

Les deux parties doivent continuer à être de bons amis qui se font confiance et s'entraident ainsi que de bons partenaires de coopération mutuellement bénéfique, a affirmé M. Xi, appelant les deux pays à considérer l'établissement du partenariat stratégique global à toute épreuve dans la nouvelle ère comme une occasion d'insuffler un nouveau et puissant élan à leur coopération bilatérale et à bâtir un avenir meilleur pour les deux peuples.

Les relations sino-hongroises traversent actuellement la meilleure période de leur histoire et leur partenariat stratégique global a su maintenir un développement de haut niveau. Grâce à l'approfondissement de leur confiance politique mutuelle et à leur coopération fructueuse dans divers domaines, les deux pays ont établi un modèle pour la construction d'un nouveau type de relations internationales, a déclaré M. Xi.

Xinhua/VNA/CVN