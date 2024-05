Soudan : l'ONU fait état de tirs à l'"arme lourde" à el-Fasher

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'usage d'armes lourdes et des attaques dans des zones densément peuplées dans le centre et les alentours d'el-Fasher" font "de nombreuses victimes", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur X, appelant "toutes les parties" à épargner la ville. "Des civils blessés sont transportés d'urgence à l'hôpital d'el-Fasher", a-t-elle précisé, ajoutant que des "civils qui tentent de fuir sont pris au piège dans d'intenses combats".

Ces violences "menacent la vie de plus 800.000 personnes vivant" dans cette ville, a-t-elle rappelé. Depuis plus d'un an, le Soudan est en proie à une guerre entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR).

Ce conflit fratricide a déjà fait des dizaines de milliers de morts. À el-Geneina, capitale du Darfour-Ouest, 10.000 à 15.000 personnes ont été tuées, selon l'ONU.

APS/VNA/CVN