Singapour réclame une meilleure supervision des banques de cellules souches

Singapour a demandé à Cordlife, l'un des plus grands fournisseurs de banques de cellules souches d'Asie, de renforcer la surveillance de ses processus après qu'une mauvaise manipulation ait détruit des milliers d'échantillons, a déclaré un responsable.

En janvier, le ministère de la Santé a constaté qu'environ 7.500 unités de sang de cordon ne pouvaient pas être utilisées pour des transplantations car elles étaient exposées à des températures dépassant la limite acceptable inférieure à -150 degrés Celsius.

Cordlife a déposé un rapport de police en avril, accusant l'ancien personnel d'"actes répréhensibles potentiels".

Les autorités ont déclaré que Cordlife n'avait pas réussi à conserver correctement le sang prélevé sur le cordon ombilical des bébés, déclenchant la fureur de milliers de parents.

Le ministère de la Santé de Singapour a exhorté l'entreprise à "revalider sa méthode de traitement des unités de sang de cordon et à améliorer plus étroitement la formation du personnel et la supervision de ses opérations", a déclaré au Parlement Janil Puthucheary, ministre d'État chargé de la Santé.

La société a déclaré dans un communiqué du mardi 7 mai qu'elle renforçait les effectifs de laboratoire et techniques pour éviter de futures perturbations, entre autres mesures.

Le Pdg de Cordlife, Ivan Yiu, a présenté ses excuses à tous les clients et s'est engagé à trouver des moyens de minimiser l'impact sur eux.

La conservation du sang de cordon est un service privé apparu au cours des 20 dernières années et proposé aux parents à la naissance de leur bébé, selon le ministère de la Santé de Singapour.

Global Market Insights, basé aux États-Unis, a déclaré que la taille du marché mondial des banques de sang de cordon devrait atteindre 20 milliards d'USD d'ici 2027, contre 14,21 milliards d'USD en 2020.

