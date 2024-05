Le Premier ministre singapourien présente sa démission

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a présenté lundi 13 mai sa démission au président Tharman Shanmugaratnam, affirmant que lui et son gouvernement démissionneraient le 15 mai.

>> Singapour aura un nouveau Premier ministre le 15 mai

Photo : AFP/VNA/CVN

Comme l'a rapporté l'Agence de presse Xinhua, Lee Hsien Loong a déclaré dans la lettre qu'il avait conseillé au président d'inviter Lawrence Wong à former le prochain gouvernement. Tharman Shanmugaratnam a accepté la démission de Lee Hsien Loong et a annoncé qu'il nommerait Lawrence Wong au poste de Premier ministre.

Gan Kim Yong et Heng Swee Keat seront vice-Premiers ministres du nouveau gouvernement, a annoncé Lawrence Wong lors d'une conférence de presse. Gan Kim Yong restera ministre du Commerce et de l'Industrie et remplacera Lawrence Wong à la présidence de l'Autorité monétaire de Singapour.

Lee Hsien Loong et Teo Chee Hean seront les principaux ministres du nouveau cabinet, a déclaré Lawrence Wong, qui restera ministre des Finances.

