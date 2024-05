Le chef de l'ONU appelle à un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza

Photo : AFP/VNA/CVN

"La guerre à Gaza provoque d'horribles souffrances humaines, ... et laisse un grand nombre de personnes sans abri, affamées et traumatisées", a déclaré Guterres dans un discours enregistré diffusé lors d'une conférence internationale des donateurs au Koweït.

"Je réitère mon appel, l'appel du monde entier à un cessez-le-feu humanitaire immédiat (...) et à une augmentation immédiate de l'aide humanitaire. Mais un cessez-le-feu ne sera qu'un début. Le chemin sera long pour se remettre de la dévastation et du traumatisme de cette guerre", a-t-il ajouté.

Le chef de l'ONU a, en outre, souligné que, "la population de Gaza aura besoin de partenariats plus solides et plus profonds en matière d'aide humanitaire et de développement à long terme pour se reconstruire".

Le bilan du conflit dans la bande de Gaza s'est alourdi samedi 11 mai à 34.971 morts et 78.641 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué les autorités palestiniennes de la Santé.

APS/VNA/CVN