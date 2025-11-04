Singapour et la République de Corée établissent un partenariat stratégique

Le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, et le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, ont convenu le 2 novembre d'établir un partenariat stratégique entre leurs pays et de renforcer leur coopération dans divers secteurs, notamment la défense et le commerce.

Les dirigeants ont annoncé le lancement de ce partenariat stratégique lors d'une conférence de presse conjointe au siège de la présidence sud-coréenne, à l'issue de leurs entretiens qui se sont déroulés pendant la visite officielle de M. Wong en République de Corée, a rapporté l'Agence de presse Yonhap.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les deux pays intensifieront leur coopération afin de mieux relever les défis mondiaux tels que le changement climatique et la criminalité transnationale, tout en approfondissant leurs liens dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l'intelligence artificielle, des technologies de pointe, des échanges entre les peuples et de la lutte contre la criminalité transnationale, notamment les escroqueries en ligne.

Les deux parties sont également parvenues à un premier accord concernant l'exportation de bœuf et de porc de l'île de Jeju vers Singapour.

Lors de cette rencontre, ils ont également signé des protocoles d'accord portant sur la coopération numérique, la logistique et le transport maritime, la culture et le sport.

M. Lee a souligné que les deux pays présentent de nombreuses similitudes, ayant tous deux connu une croissance remarquable fondée sur le capital humain et un système de libre-échange ouvert, malgré des terres limitées, des ressources rares et un contexte géopolitique complexe.

Parallèlement, M. Wong a noté un potentiel important de collaboration dans des domaines tels que l'industrie verte, l'industrie numérique, la sécurité et la défense, et a exprimé son plein soutien aux efforts déployés par la République de Corée pour promouvoir la paix dans la péninsule coréenne.

Le dirigeant singapourien se trouvait à Séoul après avoir participé à la réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et à des événements connexes organisés à Gyeongju, dans le Sud-Est du pays.

