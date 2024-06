Singapour et le Cambodge signent un accord sur la coopération gouvernementale numérique

>> Singapour accepte d'importer de l'électricité "bas carbone" du Cambodge

Photo : AFP/VNA/CVN

Le protocole d'accord a été signé par le ministre cambodgien des Postes et Télécommunications, Chea Vandeth, et le ministre d'État principal des Communications et de l'Information de Singapour, Janil Puthucheary.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, et de son homologue cambodgien, Hun Manet.

Le dirigeant cambodgien est en visite officielle à Singapour les 18 et 19 juin. A cette occasion, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et la Banque nationale du Cambodge (NBC) ont annoncé le lancement de l'initiative du Corridor de transparence financière (FTC) entre les deux pays.

L'accord à cet effet a été signé en juillet 2023 et vise à promouvoir l'augmentation des services financiers transfrontaliers entre les petites et moyennes entreprises des deux pays. Le premier groupe d’institutions financières participantes est actuellement en cours, les premières transactions financières directes devant débuter au second semestre 2024.

Plus tôt le même jour, Hun Manet a rendu visite au président Tharman Shanmugaratnam. Ils ont réaffirmé les liens chaleureux et de longue date entre Singapour et le Cambodge, alors que les deux pays se préparent à célébrer le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques l'année prochaine. Les deux parties ont également discuté du renforcement de la coopération dans des domaines tels que le commerce et les investissements, la transparence financière et la sécurité alimentaire et hydrique.

Le Premier ministre Lawrence Wong a également organisé un dîner officiel pour son homologue cambodgien.

VNA/CVN