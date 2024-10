Singapour - Inde : renforcer leur coopération en matière de défense

Le ministre singapourien de la Défense, D r. Ng Eng Hen, et son homologue indien Rajnath Singh ont coprésidé le 6 e Dialogue ministériel sur la défense des deux pays à New Delhi mardi 22 octobre.

Selon un communiqué de presse du ministère indien de la Défense, les deux parties ont reconnu les relations bilatérales de défense profondes et de longue date fondées sur une vision commune de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionales. Les ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération croissante en matière de défense entre les deux pays et ont pris note des engagements réguliers entre leurs forces armées ces dernières années.

Alors que 2025 marque les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Inde et Singapour, ils ont convenu d'intensifier davantage leur coopération en matière de défense et de réaliser de nouveaux exploits. Ils ont également convenu de prolonger l'accord bilatéral entre les deux pays sur l'armée de formation militaire conjointe pour les cinq prochaines années.

Reconnaissant que les deux pays sont des partenaires naturels pour entamer le co-développement et la coproduction d’équipements de défense, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération industrielle, notamment en explorant la collaboration dans des domaines de niche tels que l’automatisation et l’intelligence artificielle. Les deux ministres ont également décidé de faire progresser la coopération dans des domaines émergents comme la cybersécurité.

Le ministre de la Défense de Singapour, Dr. Ng Eng Hen, a profité de l’occasion pour reconnaître que l’Inde est une voix stratégique pour la paix et la stabilité en Asie.

