Singapour et l'Indonésie renforcent leur coopération dans des domaines stratégiques

L'Indonésie et Singapour ont convenu de coopérer dans le secteur de l'énergie, notamment en exportant de l'énergie propre d'Indonésie vers Singapour et en développant un parc industriel d'énergies renouvelables dans les îles Riau, en Indonésie.

L'accord a été annoncé lundi 16 juin, à l'issue d'une rencontre bilatérale entre le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, et le président indonésien, Prabowo Subianto, au Parlement de Singapour.

Le ministre indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales, Bahlil Lahadalia, a déclaré que le gouvernement singapourien exprimait depuis longtemps sa volonté de mettre en place un approvisionnement en énergie propre depuis l'Indonésie, ainsi que des services de captage et de stockage du carbone (CSC).

Souhaitant une coopération mutuellement bénéfique, l'Indonésie a proposé la construction d'un parc industriel visant à développer les énergies renouvelables en aval. L'accord de coopération a été décrit dans un protocole d'accord récemment signé, dont la valeur d'investissement initiale est estimée à 10 milliards d’USD, hors valeur liée au développement du parc industriel.

Lors des réunions tenues dans le cadre de sa visite d'État à Singapour, le président Prabowo Subianto a également exprimé son souhait de renforcer la coopération stratégique avec Singapour dans les domaines de la santé et de l'agriculture moderne.

Prabowo Subianto a souligné l'importance de la transformation du système de santé national, notamment par le développement d'établissements d'enseignement médical, comme mesure à long terme pour renforcer la résilience du secteur de la santé indonésien.

Prabowo Subianto a déclaré que l'Indonésie était prête à bénéficier du transfert de technologies agricoles de Singapour dans le cadre de la modernisation du système alimentaire national.

L'Indonésie et Singapour ont signé un protocole d'accord sur la sécurité alimentaire et les technologies agricoles, incluant un programme de développement des jeunes agriculteurs et l'échange de bonnes pratiques.

