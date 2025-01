Singapour : 35 personnes évacuées suite à un incendie

>> Incendie à l'aéroport de Singapour : des vols retardés

La Force de défense civile de Singapour (SCDF) a déclaré avoir été alertée d'un incendie dans une maison de trois étages au 305 East Coast Road à 00h45. Les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux, où l'incendie avait englouti le rez-de-chaussée et s'était propagé aux étages supérieurs. L'incendie a été entièrement maîtrisé vers 3 heures du matin le même jour. Cependant, les étages supérieurs de la maison ont subi des dégâts importants à cause des flammes et de la fumée, et une propriété voisine a également été touchée. La SCDF a confirmé qu'il n'y avait pas eu de victimes dans l'incident. Par mesure de précaution, environ 35 résidents des immeubles voisins ont été évacués pour des raisons de sécurité. La cause de l'incendie fait actuellement l'objet d'une enquête.

VNA/CVN