À Lào Cai, des vies transformées par les programmes de soutien nationaux

Ces dernières années, les politiques de soutien du Parti et de l’État aux groupes ethniques et aux zones montagneuses ont porté leurs fruits, permettant à la province de Lào Cai d’améliorer progressivement la vie matérielle et spirituelle de ses habitants.

>> La restructuration de l’agriculture en bonne voie chez les H’mông

>> Promotion des programmes de soutien pour les femmes vulnérables

>> Établir une base économique solide pour un développement durable de la population

Photo : VNA/CVN

La commune de Trinh Tuong, située dans le district de Bat Xat, province de Lào Cai (Nord), est une région particulièrement défavorisée où les habitants, essentiellement des Dao, H’mông, Hà Nhi, Giay, ont longtemps dépendu de la culture du riz et du maïs. Cependant, grâce au Programme national ciblé pour le développement socio-économique des régions abritant des minorités ethniques et des zones montagneuses (programme 1719), de nouvelles opportunités se sont ouvertes.

Comme l’explique Ly Khanh Lâm, chef du Bureau de l’agriculture du district, plus de 6 ha de fruits de la passion, cultivés dans le village de Phin Ngan, produisent désormais leurs premières récoltes, vendues à des prix attractifs, de 30.000 à 40.000 dôngs/kg.

“Les fruits de la passion se vendent bien et les cultivateurs sont ravis de voir les commerçants venir les chercher directement dans leurs champs”, ajoute M. Lâm.

Communication constante

Malgré ces succès initiaux, le projet a rencontré des réticences. Lo Lao Ta, secrétaire du Comité du parti de la commune de Phin Ngan, rapporte que les villageois, habitués aux cultures traditionnelles comme le maïs et le riz, ont d’abord accueilli l’introduction du fruit de la passion avec méfiance. Pour gagner la confiance des villageois et les inciter à participer, M. Ta a d’abord planté une centaine d’arbres. Cette initiative, combinée à une communication constante sur les avantages de cette culture, a progressivement porté ses fruits. “Actuellement, 15 familles cultivent des fruits de la passion et de nombreuses autres sont prêtes à se lancer”, informe-t-il.

Un autre exemple de réussite est le village de Nâm Co, dans la commune de Khanh Yên Thuong, district de Van Bàn, où la culture de la cannelle s’est étendue, améliorant ainsi les conditions de vie des habitants. La construction d’une route de 1,5 km, financée par le programme national 1719, a facilité les déplacements et les échanges commerciaux, ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour la population.

Le président du Comité populaire de la commune de Khanh Yên Thuong, Nguyên Van Hanh, partage : “Au début, lorsque nous avons appelé la population à céder des terres pour ouvrir la route, nous avons rencontré quelques difficultés. Plusieurs zones le long de la route étaient des forêts de production, ce qui a entraîné l’opposition des habitants. Ensuite, nous avons analysé avec eux les avantages communs, de sorte qu’ils ont compris et ont collaboré avec les autorités locales pour construire la route”.

De l’eau propre

Photo : VNA/CVN

Auparavant, l’eau pour la vie quotidienne de la famille de Thào A Ho, dans le village de Phin Chai 1, commune d’A Lù, district de Bat Xat, provenait principalement de la montagne. Par conséquent, la source d’eau était instable et il y avait des périodes sans eau.

L’année dernière, sa famille a reçu une aide sous la forme d’un réservoir d’eau en acier inoxydable et d’équipements auxiliaires, ce qui lui a permis de se sentir beaucoup plus en sécurité, car elle disposait désormais d’une eau propre pour son usage quotidien.

Sachant qu’ils disposent d’une source d’eau protégée, ils se sentent rassurés. Lô A Sinh, secrétaire du Comité du parti de la commune d’A Lù, déclare qu’auparavant, les gens utilisaient principalement des réservoirs en ciment, des jarres et des pots pour stocker l’eau.

Les récipients n’avaient pas de couvercle et étaient rarement nettoyés, de sorte que de nombreux types de larves apparaissaient souvent, ce qui présentait un risque de maladie. Des centaines de ménages ont été aidés à installer des réservoirs d’eau dans le cadre du programme national 1719.

Selon le plan prévu pour la période 2021-2025, le district de Bat Xat fournira 1.504 réservoirs d’eau aux ménages. Jusqu’à présent, il a fourni 1.926 réservoirs, dépassant déjà ce nombre de 422.

Après quatre années de mise en œuvre du Programme national ciblé pour le développement socio-économique des groupes ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2025 dans la province de Lào Cai, l’année dernière, 119 ménages ont bénéficié d’investissements dans le logement et 26 ouvrages publics d’approvisionnement en eau ont été construits pour 3.560 ménages.

Pas moins de 163 ménages ont bénéficié d’un soutien pour l’achat de machines et d’outils agricoles destinés à la production. Le programme a également fourni 4.883 réservoirs d’eau et 4.825 m de conduites à 4.883 ménages. La mise en œuvre efficace du programme a contribué à stabiliser la vie des populations ethniques, créant une base solide pour développer l’économie locale, améliorer leur qualité de vie et réduire les niveaux de pauvreté.

Huong Linh/CVN