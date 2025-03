Le président de l'Assemblée nationale élabore un programme législatif pour 2025

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a présidé une réunion entre les dirigeants de l'AN et le Bureau permanent du Conseil ethnique, les comités de l'AN et le Bureau de l'AN pour examiner les travaux de février et fixer les priorités pour mars et au-delà.

>> Première réunion du Comité exécutif de l’organisation du Parti de l'AN

>> L’Assemblée nationale du Vietnam ouvre sa 9e session extraordinaire

>> L’Assemblée nationale avalise le projet de ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong

Photo : VNA/CVN

Présentant un rapport lors de la réunion, le secrétaire général de l'AN et président du Bureau de l'AN, Lê Quang Tùng, a noté que les agences de l'AN avaient travaillé avec urgence, responsabilité et efficacité en février pour s'acquitter des tâches qui leur avaient été assignées.

Les principales priorités pour mars et au-delà comprennent la préparation des rapports et la coordination avec les équipes d'inspection du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti pour leur examen de 2025. Les agences donneront également des conseils au Bureau permanent du Comité du Parti de l'AN pour l'organisation du IIe Congrès du Parti de l'AN pour la période 2025-2030. Les autres domaines d'intérêt seront les préparatifs des prochaines réunions du Comité permanent de l'Assemblée nationale au deuxième trimestre et les événements marquant le 80e anniversaire de l'Assemblée nationale.

Le président Trân Thanh Mân a félicité les agences de l'Assemblée nationale, les députés à temps plein et le personnel pour leur dévouement à l'organisation réussie de la 9e session extraordinaire, qui a abouti à de nombreuses décisions historiques.

En ce qui concerne l'avenir, il a souligné que la charge de travail serait lourde et que de nombreux défis nécessiteraient unité et engagement. Il a appelé les agences de l'Assemblée nationale à renforcer leur rôle dans la législation, la surveillance suprême et les décisions nationales majeures.

Photo : VNA/CVN

Pour assurer des progrès, le président Trân Thanh Mân a demandé aux agences de l'Assemblée nationale de terminer les rapports à soumettre au Bureau politique, au Secrétariat du Parti et au Comité central du Parti avant le 15 mars concernant la révision de la Résolution 18-NQ/TW du 21 mars sur la rationalisation de l'appareil organisationnel du système politique pour une plus grande efficacité. Il a également demandé que les instructions pour la restructuration interne au sein de l'organisation du Parti de l'AN soient finalisées d'ici le 7 mars.

Pour les réformes institutionnelles, le législateur suprême a chargé le vice-président de l'AN, Nguyên Khac Dinh, de demander à la Commission juridique et judiciaire d'examiner d'urgence les amendements aux dispositions constitutionnelles liées à la restructuration de l'appareil.

Pour préparer les prochaines sessions de l'AN, Trân Thanh Mân a demandé un examen détaillé des lois liées à la restructuration administrative. Il a appelé à des propositions urgentes de réglementations spéciales qui ne peuvent être traitées dans le cadre juridique standard, garantissant une approbation rapide par l'AN ou son Comité permanent.

Le Bureau de l'AN a été chargé de coordonner avec les unités concernées la préparation des ordres du jour des prochaines réunions du Comité permanent de l'AN et de la 9e session plénière. Il proposera et rédigera également les documents juridiques nécessaires pour assurer l'efficacité des procédures et un large consensus.

Le président de l'AN a demandé de continuer à peaufiner les projets d'amendements à la loi sur la surveillance de l'AN et du Conseil populaire, tout en demandant aux comités de l'AN de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour mettre en œuvre les lois et résolutions adoptées lors de la récente session extraordinaire.

Il a souligné la nécessité de poursuivre les réformes législatives, de renforcer la surveillance et la responsabilisation dans le processus législatif. Il a également appelé à une plus grande innovation, à un plus grand professionnalisme et à des approches scientifiques dans les opérations de l'AN.

VNA/CVN