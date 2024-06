Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang reçoit l'ambassadeur américain

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a reçu le 18 juin à Hanoï l'ambassadeur américain au Vietnam, Marc Evans Knapper, estimant son rôle et ses contributions au développement des relations Vietnam - États-Unis ces derniers temps, en particulier l’élévation de leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique intégral.

Trân Luu Quang a proposé que les deux parties intensifient leurs contacts et échangent des délégations afin d'approfondir davantage la coopération dans divers domaines. Les deux parties doivent se coordonner étroitement dans la préparation des activités visant à célébrer en 2025 les 30 ans de la normalisation des relations, les 80 ans de la coopération Vietnam - États-Unis et un an de l’établissement du partenariat stratégique intégral.

Le vice-Premier ministre a également proposé que les États-Unis reconnaissent bientôt le statut d'économie de marché du Vietnam ; aident le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement jusqu'en 2045 ainsi que ses objectifs et engagements internationaux dans le domaine de la transformation verte et de la réponse au changement climatique ; augmentent les ressources pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences laissées par la guerre.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur américain Marc Evans Knapper a souligné qu'au cours des neuf derniers mois, les deux pays avaient obtenu de nombreux résultats dans la mise en œuvre des engagements bilatéraux ainsi que dans le cadre de partenariat stratégique intégral, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et de la haute technologie.

Le diplomate a affirmé que les États-Unis soutenaient et souhaitaient aider le Vietnam à atteindre son objectif de devenir une économie à revenus élevés, de développer une économie verte, une économie numérique... Les deux parties ont convenu d'accroître le partage et l'échange d'informations pour résoudre rapidement les difficultés et les obstacles qui peuvent survenir lors de la coopération entre les deux pays.

